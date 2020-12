WOW!, neste quarteirão cabem muitas lições de história e saborosas experiências

A Fugas andou um dia inteiro pelo “novo quarteirão cultural do Grande Porto”, com direito a viajar no tempo e a descobrir o mundo dos vinhos e da cortiça. E ainda conseguiu saber, em jeito de antecipação, com que linhas se vai coser o museu dedicado à moda. Este é um espaço perfeito para os tempos que vivemos: se há coisa que não falta ao WOW é espaço. E espaços.

Se nos tivessem contado, acharíamos impossível. Num só dia, num só espaço (ainda que com 55 mil metros quadrados), conseguimos descobrir a história da região do Porto, explorar o mundo dos vinhos e ficar a conhecer tudo sobre a produção da cortiça. Conseguimos saber qual o equivalente do nosso peso em rolhas e, através da pintura, aprendemos a distinguir três dezenas de castas. E ainda tivemos tempo para almoçar com vista para o Douro, degustar um bolo de vinho do Porto e ginjas, apreciar um espectáculo de videomapping e espreitar umas quantas lojas. Onde? Na mais recente atracção da área metropolitana do Porto, o World of Wine (WOW), nascido da renovação de umas antigas caves de vinho do Porto, no centro histórico de Vila Nova de Gaia.