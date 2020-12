“O país não pode prescindir do escrutínio ao Novo Banco”

Em 2015 e 2016, a venda do Novo Banco foi anunciada por via de um concurso público e foi anunciado que todo o processo de venda seria transparente. Em 2017, o Novo Banco foi vendido por ajuste directo e até hoje o Banco de Portugal e o Governo não divulgaram os termos da venda do Novo Banco ao Lone Star. Assim é difícil fazer o escrutínio que defende que tem que ser feito sobre as grandes decisões?

E isso não tem consequências políticas? Não nota o mal-estar na sociedade portuguesa? Acha que na sociedade portuguesa as pessoas aceitaram perfeitamente a situação? Que não estão exigentes? As coisas têm que evoluir e é essa exigência que eu reclamo, é esse escrutínio, é o não ter receio de marcar posição, de exigir o que é correcto.