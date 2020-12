Sérgio Conceição quer entrada forte para atacar liderança

Treinador do FC Porto espera as dificuldades normais frente ao campeão da II Liga, remetendo o duelo com o Benfica, da Supertaça, para segundo plano.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, mostrou-se confiante durante a conferência de imprensa deste sábado, em que antecipou mais um jogo da Liga, relativo à 10.ª jornada, frente ao Nacional da Madeira, agendado para este domingo, no Dragão (20h, SPTV1).

Conceição acredita que o confronto entre os campeões nacionais da I e II Ligas não trará facilidades, tomando como exemplo algumas das recentes vitórias obtidas pelos “dragões” com notória dificuldade, inclusive no próprio estádio. Em especial numa altura em que se joga “constantemente com estádios completamente vazios.

Ainda assim, o técnico dos portistas considera que a equipa - que voltou a perder Pepe - teve um desempenho positivo num período de enorme exigência, com nove vitórias nas últimas dez partidas (desde a derrota em Paços de Ferreira, no início de Novembro) para quatro competições diferentes, com natural destaque para a Liga dos Campeões.

Ainda assim, Sérgio Conceição garante que os jogadores estão conscientes da importância deste compromisso e da relevância de chegar à liderança da Liga, o principal objectivo do FC Porto, que terá de encontrar um equilíbrio entre a sobrecarga competitiva e a competência dos adversários, em particular quando se especializam e organizam defensivamente.

“Tudo complica. Há que minimizar alguns factores. O último ciclo de jogos foi muito bom, acima da média... mesmo ganhando com alguma dificuldade. Mas com adversários que também têm qualidade. Hoje já não há muitos segredos. O segredo é o trabalho”, declara o técnico dos “azuis e brancos”, responsabilizando os jogadores.

“Eles têm noção da importância destes jogos. Há sempre a preocupação de alertar os jogadores para o facto de estarmos a preparar um jogo fundamental para conseguirmos o principal objectivo do clube, que é ganhar o campeonato. E eles sabem-no. É verdade que chegaram alguns jogadores novos, mas também percebem a importância de ganhar todos os dias. Isso cultiva-se... Uma mentalidade boa, vencedora e todos percebem esse objectivo principal”.

Para o FC Porto, este é um jogo “historicamente difícil, perante uma equipa que pratica um futebol positivo e que não sofre muitos golos”. “Aliás, tem menos golos sofridos do que nós. Uma equipa bastante compacta no processo defensivo e com uma dinâmica interessante quando tem bola”, destaca Sérgio Conceição.

Assim, para evitar dissabores, o treinador do FC Porto propõe uma “entrada forte, para ganhar”, sem pensar no duelo de quarta-feira, com o Benfica, para a Supertaça. “Gestão? Olhamos para o estado físico e anímico dos jogadores e para a estratégia do jogo. Mas o mais importante é o jogo com o Nacional, que é uma final. Não podemos correr o risco de alargar o fosso para o primeiro lugar. Queremos chegar o mais rápido possível ao lugar que nos pertence, que é o primeiro”, reforça Conceição, com uma receita simples.

“A melhor forma de controlar o jogo é continuar a atacar bem, pois assim estamos sempre mais perto de marcar do que de sofrer um golo. Se atacarmos bem, controlamos o jogo. Quando queremos controlar com uma posse de bola mais passiva, a gerir o tempo do jogo... normalmente, o que acontece é mais negativo do que positivo. Não somos uma equipa com esses princípios, portanto não o sabemos fazer”.