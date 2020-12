Man. City vence em Southampton em jogo de contornos especiais

O Manchester City venceu o Southampton neste sábado, por 0-1, em jogo da ronda 14 da Liga inglesa. Com este triunfo, a equipa de Pep Guardiola sobe à condição aos lugares europeus (quinta posição, com 23 pontos), enquanto o Southampton se mantém logo acima (quarto lugar, com 24).

Este resultado permite que os “citizens” regressem aos triunfos, depois de dois empates, e talvez por isso a postura da equipa tenha sido diferente do habitual desde que a equipa joga sob a batuta de Guardiola.

Na primeira parte, o controlo do jogo foi do Southampton, a posse de bola foi repartida (inédito?) e as aproximações à área adversária até foram em maior número para a equipa da casa do que para a equipa de Manchester.

Os “saints” fizeram oito remates e tiveram vários lances em que só a má definição no último passe impediram remates em melhores condições de sucesso.

No meio deste aparente controlo do Southampton, o City fez o que muitas vezes lhe fazem a si: um golo em contracorrente. Ederson pontapeou forte desde a área do City, aos 16’, e apanhou o Southampton balanceado para o ataque. Kevin De Bruyne fez o cruzamento, Raheem Sterling finalizou na passada, no centro da área.

A partir daqui o City equilibrou um pouco mais a partida – ao intervalo já tinha 58% de posse de bola –, mas o Southampton, mesmo com menos predominância na posse, foi somando mais aproximações à área de Ederson.

Para a segunda parte Pep Guardiola colocou o City a pressionar bem mais alto a construção do Southampton, colocando o jogo no patamar que lhe interessava – o da rápida reacção à perda e do controlo do jogo no meio-campo ofensivo.

Aos 54’ houve uma grande jogada do City que terminou com finalização deficiente de Bernardo Silva, mas esta postura da equipa de Manchester rapidamente foi revertida. A equipa voltou a dar alguma iniciativa ao Southampton, cuja má definição dos lances, numa primeira fase, e falta de frescura física, mais tarde, impediram uma investida forte pelo empate.

E foi nesta fase que o City somou bons lances de finalização (Mahrez, Bernardo e De Bruyne falharam), aproveitando o desgaste adversário e o espaço que havia para transições.

O Manchester City terminou o jogo a equilibrar as oportunidades de golo, mas sai de Southampton com um triunfo que, em grande parte do jogo, foi construído de forma bem diferente do habitual. Nova ideia de jogo a ser criada em Manchester?