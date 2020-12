Liverpool reforça liderança com goleada das antigas em Londres

A vitória mais robusta do Liverpool na presente edição da Premier League (e a maior da história do clube em Selhurst Park) permitiu ao campeão inglês consolidar o comando da prova. No jogo da 14.ª jornada, os “reds” foram a Londres derrotar o Crystal Palace por expressivos 0-7, alargando provisoriamente para seis pontos a vantagem sobre o Tottenham.

Sem poder contar com Diogo Jota, lesionado, o Liverpool socorreu-se de Minamino para inaugurar o marcador, logo aos 3’. E num jogo em que a eficácia na finalização atingiu níveis muito altos, os visitantes chegaram ao intervalo já na frente, por 0-3: Sadio Mané marcou aos 36’ e Roberto Firmino aos 44’.

O trio de avançados já tinha deixado o nome na lista de marcadores (Salah começou a partida no banco), mas havia mais golos reservados para a segunda parte. Firmino bisou aos 68’, já depois de Jordan Henderson ter marcado aos 52’, consumando, já então, a maior goleada do Liverpool no campeonato 2020-21.

Mohamed Salah, porém, também tinha ainda uma palavra a dizer. O egípcio, que substituíra Mané aos 57’, cabeceou para o 0-6, depois de uma assistência de Joel Matip, aos 81’, para, três minutos mais tarde, assinar o momento da tarde: de fora da área, encaminhou a bola em arco para o segundo poste, bisando na partida.

Com 36 golos marcados em 14 jogos, e 31 pontos somados, o Liverpool lidera a Premier League com seis pontos de vantagem sobre o segundo. Uma diferença que, no limite, o Tottenham poderá encurtar se no domingo vencer, em Londres, o Leicester City, actual quarto classificado.