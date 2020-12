Jorge Jesus: “Só uma equipa joga melhor do que o Benfica!”

O Benfica é a segunda equipa que melhor futebol pratica em Portugal, garantiu este sábado Jorge Jesus durante a conferência de imprensa de antevisão à partida da 10.ª jornada, domingo, com o Gil Vicente, em Barcelos (17h30), desvalorizando as “opiniões” sobre o futebol menos entusiasmante das “águias" comparativamente com o dos rivais.

“Só há uma equipa em Portugal que joga melhor do que o Benfica: é a que está em primeiro. O Benfica está em segundo... é a segunda melhor. Isso é que determina que quem chegar à frente do campeonato e for campeão seja melhor. Não é o que fica em segundo ou terceiro. Isso é conversa da treta”, assume o treinador.

Confrontado com as declarações do treinador do Sporting, Rúben Amorim, considerando que a sua equipa não é a que melhor joga, Jesus classificou as palavras do rival como uma mera “opinião” e frisou que essas considerações fazem parte do “jogo falado”, que é “diferente do jogo jogado”.

“Se ele dissesse que achava que era a que jogava melhor, eu dizia que tinha razão, está em primeiro! Então quem está em primeiro não joga melhor do que quem está em segundo? E o segundo não joga melhor do que o terceiro? Daqui a nada, o último ainda joga melhor que o primeiro”, assevera Jorge Jesus.

Já o jogo com o Gil Vicente, a que o treinador atribui “grau de exigência máxima”, foi “ofuscado” pela Supertaça, quarta-feira, com o FC Porto, embora o técnico recuse a ideia de que o embate com os “dragões” seja o mais importante desde que regressou ao clube da Luz, por ser o primeiro título em disputa.

“O mais importante não é! É um dos jogos importantes, porque define um objectivo, o primeiro da época. Mas todos os objectivos e troféus são importantes. Claro que não vamos ignorar que uns são mais importantes do que outros: um é uma final, o outro é do campeonato, o objectivo mais importante do Benfica”.

A reabertura do mercado de transferências no próximo mês foi igualmente abordada, com Jorge Jesus a assumir não estar preocupado com as negociações por Lucas Veríssimo, defesa-central do Santos.

Sobre o eventual regresso de Gedson Fernandes, relembrou não conhecer profundamente as capacidades do médio emprestado ao Tottenham, mostrando-se disponível para recebê-lo de braços abertos.

“Não conheço muito bem o Gedson. Nos dois anos dele no Benfica, estive fora. Foi emprestado ao Tottenham... mas não sei porquê. Sei que não joga no Tottenham”, disse, disposto a receber o médio.