Um duelo histórico para o Sporting defender a liderança

Um Sporting-Farense é jogo que já não se via nos relvados portugueses desde 17 de Fevereiro de 2002. Realizou-se num estádio que já não existe (o antigo José Alvalade), deu um triunfo por 1-0 à equipa da casa (golo de João Pinto) que iria celebrar o seu título de campeão no final dessa época, enquanto os algarvios iriam descer de divisão. Nos 18 anos que se seguiram, o Sporting não voltou a ser campeão e o Farense desceu para o futebol distrital antes de voltar a subir e regressar esta época ao convívio dos “grandes”. Naquele que será o último jogo de ambas as equipas antes do Natal, o novo (de 2003) Alvalade vai receber pela primeira vez um Sporting-Farense (20h30, SPTV1), um duelo de “leões” em que os de Lisboa defendem a liderança e os do Algarve procuram manter-se acima dos lugares de despromoção.

Falando um pouco mais de história, dessa última vez que Sporting e Farense se defrontaram, ainda há dois jogadores em actividade, Ricardo Quaresma, na altura o “mustang” de Bölöni a despontar no Sporting, e Bruno Alves, um central a cumprir um empréstimo aos algarvios antes de se afirmar no FC Porto. No Sporting estavam ainda Hugo Viana e Tiago Pereira, que fazem agora parte da estrutura “leonina”, respectivamente, como director-desportivo e treinador de guarda-redes, e isto é tudo o que o jogo de 2002 tem em comum com o que vai acontecer neste sábado de 2020. Alguns dos jogadores do actual Sporting, como Eduardo Quaresma ou Tiago Tomás, ainda não tinham nascido.

Foto Um Sporting-Farense de outros tempos Dulce Fernandes

“É um jogo histórico do nosso campeonato. O Tiago estava nesse jogo? Já foi mesmo há muito tempo”, foi o comentário de Rúben Amorim quando confrontado com a dimensão histórica de um Sporting-Farense. História à parte, neste sábado joga-se pelos pontos e as duas equipas precisam deles para segurar os estatutos que actualmente ocupam na tabela: o Sporting é um líder ainda invicto (23 pontos em 27 possíveis), mas a sua vantagem para o Benfica é de apenas dois pontos; o Farense está acima da linha de água apenas pela diferença de golos (tem 8 pontos, tal como o Boavista, 16.º classificado) e precisa de consolidar a posição.

Com a liderança para defender, Rúben Amorim continua a sacudir a pressão, reconhecendo que o Sporting está bem. “Estamos num bom momento. Não acho que seja a equipa que joga melhor. Acho que joga muito bem e que pode melhorar. A juventude traz alguma descontracção, o que ajuda em momentos de pressão. Nunca senti o grupo muito eufórico, os jogadores têm uma forma de estar, têm a noção da dificuldade de cada jogo. Estamos ainda muito no início e eles estão preparados para um mau momento porque já passaram por um momento assim”, reconheceu o técnico, que vai estar na bancada a cumprir castigo pelo terceiro e último jogo antes de voltar ao banco.

O Farense, por seu lado, vai a Alvalade em busca da sua primeira vitória fora de casa, logo frente a um adversário que ainda não perdeu pontos no seu campo. “O que podemos fazer é ser nós próprios, manter a nossa identidade, organizados, compactos e ambiciosos”, disse Sérgio Vieira, o técnico dos algarvios, esperando dar continuidade à vitória alcançada na jornada anterior frente ao Marítimo, para além de contar com “a motivação extra” de Ryan Gauld, o escocês que nunca teve muitas oportunidades enquanto esteve no Sporting e que tem sido uma das figuras do Farense desde a época passada.