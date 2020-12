“Bis” de Ronaldo e arte de Morata embalam Juventus em Itália

13 jogos, 16 golos. É este o registo actual de Cristiano Ronaldo na temporada 2020/21, depois de ter marcado mais dois golos neste domingo.

A Juventus venceu o Parma por 0-3, resultado que permite à equipa de Turim aproximar-se do AC Milan no topo da tabela – os milaneses somam 28 pontos, mais um do que a Juventus, mas ainda com menos um jogo.

Já o Parma pode ver esfumar-se a almofada de conforto que tinha para a zona de descida e terminar a ronda 13 da Liga italiana apenas dois pontos acima dos lugares de despromoção à Série B.

Em Parma, a equipa da casa até mostrou alguma capacidade para sair em transições, na primeira parte, mas pouco mais do que isso. Mesmo sem ser esmagadora, a Juventus teve caudal ofensivo suficiente para colocar os craques da equipa na cara do golo.

O primeiro foi obra de Kulusevski, aos 23’, com assistência de Álvaro Morata. Três minutos depois, o espanhol voltou a assistir, desta feita com um cruzamento para a cabeça de Cristiano Ronaldo.

Já na segunda parte, aos 48’, o português recebeu um passe de Ramsey descaído para o corredor esquerdo e, já dentro da área, rematou cruzado com o pé canhoto.

Jogo feito, Parma abatido e Juventus a controlar com bola o que restava da partida. Mas Morata ainda teve tempo para fazer o 0-4, aos 85’, e chegar aos dez golos e sete assistências na época, assumindo-se como um corpo determinante na Juventus de Andrea Pirlo.