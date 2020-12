Barcelona volta a escorregar, rivais “esfregam as mãos”

O Barcelona empatou (2-2) frente ao Valência, neste sábado, em jogo da ronda 14 da Liga espanhola. Este resultado deixa os catalães a oito pontos do líder, o Atlético de Madrid, cujo jogo em atraso pode colocar a vantagem nos 11 pontos.

Já o Valência (com Gonçalo Guedes no “onze") mantém-se a meio da tabela, quatro pontos acima da zona de descida de divisão, mas com mais jogos realizados do que quase todas as equipas da La Liga – pode, caso os resultados alheios não o favoreçam, cair para perto da zona de descida.

O jogo foi, como habitualmente, dominado pelo Barcelona em matéria territorial, com a equipa a acabar a partida com quase 70% de posse de bola e 14 remates contra apenas três do Valência. Mas a eficácia ainda conta mais do que a posse e o Barcelona, que teve Trincão aos 73’, voltou a senti-lo na pele.

Com apenas três remates, o Valência fez dois golos: o 0-1 aos 29’, num cabeceamento de Diakhaby, e o 2-2 aos 69’, numa antecipação de Maxi Gómez ao jovem Mingueza.

Pelo meio, Lionel Messi de cabeça (no seguimento de um penálti falhado), já perto do intervalo, e Ronald Araújo fez um grande golo aos 52’, com este remate acrobático.

Coutinho ainda falhou dois lances de finalização, mas o jogo do Barcelona fez-se mais de domínio com bola do que de perigo criado com ela. E em 13 jogos os catalães têm menos triunfos (seis) do que “escorregadelas” (sete, com três empates e quatro derrotas).

O Atlético de Madrid já venceu nesta jornada, enquanto Real Sociedad (neste sábado, frente ao Levante), Villarreal (frente ao Osasuna) e Real Madrid (domingo, frente ao Eibar) podem castigar o Barcelona nesta ronda.

Nota para o mau momento de Ronald Koeman, treinador do Barcelona, cuja incapacidade de dotar a equipa de bom futebol pode ter, neste fim-de-semana, contestação ainda maior: aos 79’, com empate a dois golos, o técnico trocou Coutinho por Lenglet, numa opção aparentemente defensiva que promete lançar críticas ferozes ao treinador holandês.

Por fim, destaque para o recorde de Lionel Messi, cujo golo lhe permitiu igualar Pelé nos golos marcados por um só clube: 643 pelo Barcelona, os mesmos do brasileiro pelo Santos.