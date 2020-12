“Vice da Associação de Agentes demite-se e convida presidente a segui-lo”, publicado a 28 de Novembro

“Ao abrigo do Direito de Resposta, o Senhor Artur Fernandes acusa-me de conduzir uma campanha de difamação desde há cerca de 12 meses. O PÚBLICO, além de ter ignorado os esclarecimentos que promovi sobre os factos que o Senhor Artur Fernandes tentou, sem sucesso, desmentir, também não me contactou, como lhe competia, para confirmar as acusações vis que me são dirigidas. É falso que eu me dedique a tal campanha de difamação, sendo ainda falso que o Senhor Artur Fernandes tenha sido difamado. O Senhor Artur Fernandes deveu dinheiro ao Senhor Marcelo Ferreira entre 2018 e finais de 2020, pelo que não poderia ter sido difamado. Os parágrafos 6 a 8 do Direito de Resposta respeitam, única e exclusivamente, a uma disputa entre mim e o Senhor Artur Fernandes, abordada apenas genericamente no artigo publicado em 20 de Novembro de 2020 pelo PÚBLICO.”