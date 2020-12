Sporting OK, Farense KO

Foi durante os anos 1980 e 1990, os tempos negros em que os títulos rareavam, que o Sporting criou a aura de ser aquela equipa que não durava até ao Natal e essa parecia ser uma daquelas profecias a que os “leões” não podiam escapar. E na última jornada antes do Natal, os “leões” estiveram bem perto de ser essa equipa, mas a liderança ficou segura com um triunfo por 1-0 sobre o Farense, em Alvalade, na 10.ª jornada da I Liga. Um penálti provocado por Defendi e convertido por Sporar esvaziou mais um excelente jogo dos algarvios em Lisboa (também o fizeram na Luz e perderam) e deixou o Sporting com a garantia de que vai chegar à 11.ª jornada em primeiro.

Posse de bola não serve para nada se não se fizer nada com ela. E o Sporting teve muito mais bola que o Farense na primeira parte, muito mais mesmo, numa proporção de 70% para 30 dos algarvios. Mas quem teve mais remates foi o Farense, quem teve melhores oportunidades foi o Farense, quem esteve mais tranquilo na primeira parte foi o Farense. Não é que o Sporting estivesse nervoso, mas estava demasiado calmo, demasiado pensativo e com défice de execução. Sem cometer erros, é verdade, mas sem os provocar, que é uma das bases do seu estilo.

Os algarvios não se deixavam impressionar com a construção lenta e transição rápida dos homens de Rúben Amorim. A fazer só aquela pressãozinha para não deixar a bola sair redonda para o ataque e para não abrir qualquer espaço na sua retaguarda. O Sporting tentou impor o seu estilo logo aos 4’, numa jogada de envolvimento que acabou com Nuno Santos a fazer um cruzamento sem destino, mas o verdadeiro perigo aconteceu na outra baliza dois minutos depois. Ryan Gauld conseguiu roubar uma bola a Coates, avançou para a área e rematou, mas Adán estava bem colocado e segurou o “tiro” do médio escocês.

Seguiram-se mais 40 minutos em que o Sporting teve a bola em doses industriais e em que o Farense foi brilhante na forma como fechou todos os caminhos da sua baliza — pouco se sentiu, por exemplo, a habitual influência ofensiva dos laterais Nuno Mendes e Porro. E, aos 46’, Ryan Gauld voltou a ter o golo do Farense no seu pé esquerdo. Num contra-ataque a três, Hugo Seco deixou a bola para o antigo médio sportinguista, mas o remate foi à figura.

Imediatamente a seguir, a equipa de Rúben Amorim criou a sua melhor jogada da primeira parte. Num raro momento em que chegou à área dos algarvios, Tiago Tomás conseguiu encontrar espaço para, quase junto à linha de fundo, arrancar um remate que foi ao poste da baliza de Defendi. O Sporting iria precisar de fazer melhor que isto para chegar à vitória, porque o Farense não iria (nem era esse o seu papel) facilitar o que quer que fosse.

A segunda parte foi quase mais do mesmo, com o Farense um bocadinho menos atrevido (mas sólido) e o Sporting um pouco mais rápido (mas quase inofensivo), com João Mário e Pedro Gonçalves a terem um pouco mais de protagonismo. Aos 52’, foi o antigo médio do Famalicão a ter o golo nos pés, após um passe de Nuno Santos, mas o melhor marcador do campeonato não conseguiu bater Defendi. A resposta farense chegou através de um livre de Ryan Gauld a que Patrick não conseguiu dar a melhor direcção já perto da pequena área lisboeta.

Os minutos foram passando e a urgência “leonina” foi-se transformando em desespero. Mais gente no ataque (primeiro Tabata, depois Sporar e Plata) e mais pressão sobre o adversário, a ganhar muitas faltas e muitos cantos, mas a equipa de Sérgio Vieira parecia lidar bem com isso. Até ao minuto 87, que foi quando tudo mudou.

Positivo/Negativo Positivo Sporar Numa noite tão desinspirada para muita gente no Sporting, mérito para quem não tremeu no momento da decisão. O esloveno foi a calma em pessoa no momento de converter o penalti que deu a vitória.

Positivo Gauld Frente à equipa que o foi buscar à Escócia quando tinha 17 anos, Gauld foi sempre o mais perigoso do Farense, com um pé esquerdo que faz estragos. Negativo Defendi Tal como todos os seus colegas, o experiente guardião brasileiro estava a ter uma bela noite, mas teve uma abordagem negligente e o soco que deu em Feddal deixou o Farense KO.

Negativo João Mário Muito apagado durante quase todo o jogo. Raramente conseguiu fazer a distribuição de bola no momento ofensivo.

Numa bola parada que viajou até à área, Defendi abordou o lance de forma imprudente e atingiu Feddal na cabeça, com a mão — a acção do brasileiro foi involuntária, mas foi evidente o contacto com o marroquino, que acabou com um saco de gelo na cabeça.

O árbitro mostrou o segundo amarelo ao guarda-redes, marcou penálti e, desta vez, foi Sporar a avançar para a marca dos 11 metros. Longe de ser um avançado consensual, o esloveno partiu para a bola e salvou o Sporting de ser a tal equipa que não é capaz de chegar ao Natal. Desta vez vai mesmo passar a quadra festiva na frente do campeonato.