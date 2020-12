Franco “Bifo” Berardi: “Apenas a igualdade pode restabelecer algo humano entre humanos”

Desde o início da pandemia que algumas vozes do pensamento actual foram partilhando textos e diários virtuais, com reflexões ou diagnósticos, acerca das alterações impostas pelo vírus. Entre elas, destacou-se a do filósofo italiano Franco “Bifo” Berardi, 71 anos, veterano do Maio de 68, importante figura do movimento operário italiano da década de 1970, que desde os anos 1990 tem reflectido sobre a relação entre psicopatologias, tecnologias da informação e capitalismo. Vive em Bolonha e é actualmente professor de Teoria dos Media na Academia de Belas-Artes de Milão. Entre Fevereiro e Maio publicou na internet uma série de textos que acabaram por ser compilados num pequeno e excelente livro onde aborda o “vírus semiótico”, a fixação psicótica que prolifera hoje no corpo impaciente da humanidade global.