Maria da Graça Carvalho: “A vacina é uma grande vitória da investigação europeia”

A eurodeputada Maria da Graça Carvalho (PSD), ex-ministra da Ciência e Ensino Superior, traça um balanço positivo do que será o novo programa de financiamento da investigação científica na Europa – o Horizonte Europa (2021-2027) –, enquanto ainda decorriam esta semana as votações finais no Parlamento Europeu deste orçamento de 95.500 milhões de euros. “É um programa muito bom”, afirma, considerando que Portugal começará a sua presidência da União Europeia a 1 de Janeiro num espírito de esperança, porque, por um lado, o Horizonte Europa pode arrancar oficialmente no início do ano e, por outro, a existência de uma vacina da covid-19 trouxe uma luz ao fundo do túnel para a pandemia. Um grande desafio para a presidência portuguesa, acrescenta, vai ser a coordenação da logística da vacinação a nível europeu, uma vez que é uma campanha de saúde pública a uma escala sem precedentes na Europa.