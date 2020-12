“Proteger o Natal, sacrificar o Ano Novo”: o plano do Governo para as festas

O primeiro-ministro, António Costa, puxou pelo “travão de mão” e acabou com as celebrações de Ano Novo em todo o país, para evitar uma multiplicação de casos de covid-19 após o Natal, mas até lá manteve as regras que já anunciara há 15 dias, as quais permitem alguma celebração natalícia, mesmo nos concelhos de risco muito elevado e de risco extremamente elevado.