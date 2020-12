Ex-comandante da GNR tem a missão de mudar o SEF

Tenente-general Luís Francisco Botelho Miguel substitui Cristina Gatões no cargo de director nacional do SEF.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou, esta sexta-feira, o substituto de Cristina Gatões no cargo de director. Será o tenente-general Luís Francisco Botelho Miguel a assumir o controlo da entidade, anunciou o Ministério da Administração Interna em comunicado.

A função do novo director será, entre outras, a de assumir a reestruturação do SEF, debaixo de fogo após o assassinato de Ihor Homenyuk no aeroporto de Lisboa, que motivou a demissão da antiga directora nove meses após o incidente.

Luís Francisco Botelho Miguel esteve uma década na Guarda Nacional Republicana (GNR), deixando as funções de comandante-geral em Julho passado.