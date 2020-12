Mau tempo. Aviso amarelo em 12 distritos por causa da chuva e agitação marítima

IPMA prevê para esta sexta-feira precipitação nas regiões Norte e Centro, em especial no Minho e Douro litoral a partir da tarde desta sexta-feira.

Uma dúzia de distritos vão estar a partir desta sexta-feira e até domingo sob aviso amarelo por causa da chuva e da agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo a informação divulgada esta sexta-feira pelo IPMA, o aviso amarelo por causa da chuva, que por vezes será forte, vai vigorar nos distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga a partir das 18h desta sexta-feira e até às 3h de sábado.

Já sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, com ondas de Noroeste que podem chegar aos cinco metros, estarão no fim-de-semana os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro (Costa Ocidental).

Nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa, o aviso é entre as 21h desta sexta-feira e as 9h de sábado.

Nos distritos de Setúbal, Beja e Beja, o aviso vai vigorar entre as 6h de sábado e as 9h de domingo.

Os avisos do IPMA variam entre o vermelho (o mais grave), o laranja e o amarelo. Este último significa que se está perante uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica e que a população deve acompanhar a evolução das condições meteorológicas.

O IPMA prevê para esta sexta-feira precipitação nas regiões Norte e Centro, em especial no Minho e Douro litoral a partir da tarde. O vento será mais intenso nas terras altas e no litoral oeste e haverá neblina ou nevoeiro matinal.

Quanto a temperaturas, as mínimas vão variar entre os 0º (Bragança) e os 11º (Viana do Castelo e Porto) e as máximas entre os 7º (Guarda) e os 17º (Faro).