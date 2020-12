Covid-19: SNS24 emite quatro declarações provisórias de isolamento por minuto

Até 16 de Dezembro, a Linha SNS24 emitiu mais de 325 mil declarações provisórias de isolamento profiláctico para pessoas que estiveram em contacto com indivíduos infectados pelo novo coronavírus.

A Linha SNS24 emite actualmente entre cinco mil e seis mil declarações provisórias de isolamento profiláctico por dia (para pessoas que contactaram com indivíduos infectados pelo novo coronavírus) para justificar faltas ao trabalho — cerca de quatro por minuto —, confirmaram ao PÚBLICO em resposta conjunta os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e a Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Até esta quarta-feira, 16 de Dezembro, a Linha SNS24 emitiu no total 325.307 declarações provisórias de isolamento.

A Linha SNS24 começou no dia 4 de Novembro a emitir declarações provisórias de isolamento profiláctico para justificar faltas ao trabalho.

As declarações ficam acessíveis online mediante um código de acesso que é enviado por SMS ou email. Porém, apenas podem ser usadas para “efeitos de baixa” se a pessoa não puder ficar em teletrabalho, sendo necessário um documento emitido pela entidade patronal a comprovar isso mesmo, explicou, à data, o presidente dos SPMS, Luís Goes Pinheiro. No entanto, a partir da altura em que o médico declara o isolamento profiláctico de forma definitiva, o teletrabalho deixa de ser obrigatório.