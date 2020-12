Jovem entre os 10 e os 19 anos morre com covid-19. É a segunda vítima nesta faixa etária em Portugal

O boletim desta sexta-feira divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) dá conta de que nesta quinta-feira foi registada uma morte de uma pessoa do sexo masculino que tinha entre 10 e 19 anos. Na passada sexta-feira, uma jovem de 19 anos que tinha “várias patologias” associadas que impediram a sua recuperação também morreu com covid-19. Os dois jovens são as pessoas mais novas a morrer com covid-19 em Portugal, depois da morte de um bebé de quatro meses em Agosto.

Portugal registou, esta quinta-feira, 75 mortes por covid-19. Grande parte das vítimas mortais tinham mais de 80 anos (47 mortes) e entre os 70 e os 79 anos (19 vítimas mortais). Foram ainda registados seis óbitos em pessoas entre os 60 e os 69 anos, uma morte de uma mulher entre os 50 e os 59 anos e de um homem entre os 40 e os 49 anos. Em Portugal, desde Março, já foram registadas 5977 mortes por covid-19. Esta quinta-feira marca o primeiro dia num período de uma semana em que Portugal tem menos de 80 mortes diárias.

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 2865 são mulheres e 3112 homens.​ Das 5977 pessoas que morreram até à data com covid-19 em Portugal, 4036 tinham acima de 80 anos, o que corresponde a cerca de 67,5%.

Em termos de casos confirmados, foi contabilizado um ligeiro aumento em relação aos 4320 casos de quarta-feira. Há, assim, mais 4336 casos de covid-19 nesta quinta-feira, num total de 366.952 casos desde o início da pandemia.

Por outro lado, o número de doentes internados em enfermaria regista uma descida pelo quarto dia consecutivo, enquanto o número de pessoas em cuidados intensivos parece estar a estabilizar. Este indicador está pelo segundo dia abaixo dos 500, depois de várias semanas sem descer de forma significativa. Há, agora, menos 81 pessoas internadas em enfermaria (num total de 3061) e menos dez nos cuidados intensivos (num total de 484).

O boletim dá ainda conta de que há mais 3662 pessoas recuperadas da infecção, num total de 90.690. Por outro lado, há mais 599 casos activos, 70285 no total. Cerca de 77.432 portugueses estão a ser acompanhados pelas autoridades de saúde, mais 981​ do que nesta quinta-feira.

Norte com 46% dos casos

Grande parte dos casos e dos óbitos desta quinta-feira foram registados na região Norte (2001 novas infecções e 31 mortes) e em Lisboa e Vale do Tejo (1360 novos casos e 27 mortes).

O Norte é a região com o maior número de casos acumulados: 191.058 e 2830 mortes — é a região com o maior número de vítimas mortais e com mais casos. Lisboa e Vale do Tejo é a segunda: são 118.576 os registos de infecção e 2062 mortes por covid-19.

Já o Centro tem 39.552 infecções (674 nas últimas 24 horas) e 835 mortes (mais 12). O Alentejo totaliza 8606 casos (195 novos) e 160 mortes (mais quatro). No Algarve, há 6458 casos de infecção (mais 67) e 62 óbitos. A Madeira registou 1172 casos de infecção (18 novos) e sete mortes desde o início da pandemia (uma desde terça-feira). Já os Açores registam 1530 casos (mais 21) e 21 mortes.