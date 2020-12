Presidente da Câmara do Porto acusado de prevaricação no caso Selminho

“Esta acusação é muito estranha, tanto no conteúdo como no momento em que é deduzida, mas estou absolutamente tranquilo e não deixarei de tudo fazer para que sejam apuradas todas as responsabilidades”, defende o autarca.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira foi acusado pelo Ministério Público do crime de prevariCação por ter alegadamente agido em conflito de interesses no chamado caso Selminho, que envolve uma empresa da sua família, o município e um terreno onde a empresa pretendia construir e que os tribunais, entretanto, consideraram ser municipal. O autarca confirmou esta tarde a acusação, que considera “descabida e infundada”, mas remeteu uma reacção mais aprofundada para a reunião de câmara da próxima segunda-feira.

A existência de um eventual conflito de interesses entre o autarca Rui Moreira e o cidadão Rui Moreira, sócio, com os irmãos, de uma empresa, a Selminho, que tentava, desde o início do século garantir capacidade construtiva num terreno na escarpa da Arrábida, foi tornada pública pela CDU, em 2016. Pouco depois de chegar ao cargo, Moreira tinha chegado a nomear um advogado para representar a autarquia nas negociações com a Selminho que abriram caminho para um acordo em que o município admitia analisar a pretensão da empresa durante a revisão do PDM.

Os comunistas denunciaram o caso ao Ministério Público considerando que a celebração de um acordo entre as partes configurava um conflito de interesses A polémica sobre o caso ganhou novos contornos em 2017, quando o PÚBLICO noticiou, em Maio, que o autarca tinha há meses um parecer interno dando conta que boa parte do terreno da família, comprado a um casal que o registara por usucapião, seria, afinal, do domínio público do município. Um parecer que o vereador do Urbanismo e a oposição. desconheciam, então, apesar de ser, como se veio a verificar, essencial para este processo. Em Setembro desse ano Moreira decide que o município deve reclamar a parcela em causa, algo que o Tribunal deu como provado, em primeira instância, no início de 2019.

Mas voltemos a 2017. Com o tema a ferver no debate político, em ano de autárquicas, em Julho desse ano Moreira viu o Ministério Público arquivar a queixa da CDU e reclamou vitória contra a “campanha suja” de que dizia estar a ser alvo. E é esse despacho de arquivamento que o leva, esta sexta-feira, numa curta declaração escrita, a assinalar “que a acusação é completamente descabida e infundada”. “Os factos agora usados são exactamente os mesmos que já tinham sido analisados pelo Ministério Público que, em meados de 2017, considerou não existir qualquer ilicitude no meu comportamento”, insiste.

Considerando que esta “acusação é muito estranha, tanto no conteúdo como no momento em que é deduzida”, o autarca afirma-se “absolutamente tranquilo” e garante que não deixará de “tudo fazer para que sejam apuradas todas as responsabilidades”. E remete mais esclarecimentos para o período antes da ordem do dia da reunião pública do executivo municipal da próxima segunda-feira.

A questão é, para lá do despacho de arquivamento da queixa da CDU, em 2017, a Polícia Judiciária (PJ) conduziu uma investigação sobre este caso. Em Julho do ano passado o PÚBLICO noticiou que a PJ realizara buscas na Câmara Municipal do Porto, procurando documentos referentes ao caso Selminho. O processo foi remetido há meses para o Departamento Regional de Investigação e Acção Penal do Porto, que proferiu há dias esta acusação. Moreira diz que teve conhecimento dela esta quinta-feira.