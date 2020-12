Parlamento em versão Star Wars combate o Darth Corona e deseja bom Natal com humor

Vídeo de mensagem de Natal recorre à animação com personagens usados na comunicação com os grupos de crianças que visitam a Assembleia da República. “Decidimos inovar e deixar uma mensagem de esperança”, diz o gabinete de comunicação.

Não seria o cenário mais esperado e foi precisamente por isso que a Assembleia da República decidiu arriscar e inovar. Este ano, em vez de uma tradicional mensagem de Boas Festas, os serviços do Parlamento vestiram as personagens da chamada casa da democracia como as da saga Star Wars para combater o inimigo que assola a vida dos portugueses desde Março e fizeram um mini-filme sobre essa batalha intitulado “Natal 2020: os amigos contra-atacam”. O objectivo da Assembleia da República é passar uma “mensagem de esperança, alegria e humor”.

“Numa galáxia distante, no planeta Terra, na noite de 24 de Dezembro, todos aguardavam a chegada do Pai Natal. Um perigoso vírus impedira a tradicional festa das crianças no Palácio e todos temiam que o Pai Natal, sendo de um grupo de risco, estivesse infectado. Era urgente impedir Darth Corona de contactar as renas e chegar à nave que trazia os presentes.” O texto vai passando a letras amarelas num fundo preto. Perante a ameaça do Darth Corona e das suas tropas do mal, entram em campo os amigos da Assembleia, como a menina Democracia, a dona Constituição e o leão Jubas — o mestre arquivo Yoda está de quarentena —, que conseguem derrotar os inimigos e salvar a Assembleia (e o país) das garras dos invasores. Tudo isto em desenhos animados em tons escuros — como escuros têm sido estes nove meses —, com o inconfundível ritmo compassado de Star Wars e até o som dos disparos das naves espaciais. Com um final feliz: Darth Corona é eliminado e o Natal poderá voltar a ser normal.

“A ideia surgiu deste ano difícil que nos impede de celebrar o Natal da forma habitual. Quisemos enviar uma mensagem de alegria, esperança e humor, que é o espírito do Natal”, descreve Ana Óscar, do gabinete de comunicação. “A Assembleia da República teve um papel preponderante nas decisões do país e sentimos a necessidade de passar uma mensagem de proximidade, de que o Parlamento também está cá para tornar esta época mais leve e mais alegre.”

A escolha do imaginário de Star Wars prendeu-se com o facto de este ser transversal a todas as idades e de o Parlamento querer “chegar a todos os públicos, sejam ou não fãs” da saga criada por George Lucas nos anos 70. “Tinha que ser algo inesperado, diferente, que fosse uma surpresa: ninguém está à espera que a Assembleia da República se vista de Star Wars para combater o Darth Corona”, argumenta Ana Óscar. As personagens usadas na história são as mesmas usadas há cerca de 15 anos para comunicar com as crianças que visitam o Parlamento, para explicar o que a instituição representa e como funciona.

Questionada sobre a possibilidade de esta mensagem de Natal ser vista como uma excessiva informalidade do Parlamento, Ana Óscar contrapõe que a ideia que se pretende passar é de esperança por haver vacina a breve prazo e de humor. Trata-se, afirma, de uma mensagem “bem intencionada” e que não representa qualquer atropelo à imagem institucional da Assembleia da República, que deve ir ao encontro dos portugueses de diversas formas – e esta é uma delas.

O vídeo está disponível no site e nas redes sociais da Assembleia da República no Facebook, Instagram e Linkedin e ainda na página do Parlamento dos Jovens no Instagram.