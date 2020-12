CDS: Telmo Correia encerra polémica sobre bancada

Líder do grupo parlamentar diz-se satisfeito com palavras de confiança de Rodrigues dos Santos. Raul Almeida sugerira que Cecília Meireles saísse para entrar o presidente do partido.

A polémica sugestão para que a deputada do CDS Cecília Meireles abdicasse do seu mandato no Parlamento e assim cedesse o lugar ao presidente do partido parece, para já, ter arrefecido. O líder da bancada do CDS, Telmo Correia, mostra-se satisfeito com a declaração de confiança que Francisco Rodrigues dos Santos deixou ao grupo parlamentar e remata: “Por mim o assunto está encerrado”.

No conselho nacional do CDS do passado fim-de-semana, Raul Almeida, da comissão executiva, sugeriu que Cecília Meireles (cabeça de lista no Porto) cedesse o seu lugar ao número dois, que é Francisco Rodrigues dos Santos. No final, o líder do CDS não corroborou esta posição e declarou que tinha total confiança no grupo parlamentar. Mas a sugestão foi reiterada esta sexta-feira. Ao Expresso, Raul Almeida considerou que a deputada tinha exigido mais combate político ao líder do CDS – sobretudo em relação ao Chega - e que nesse sentido tinha de “agir em conformidade” para ser coerente.

Em declarações ao PÚBLICO, Telmo Correia lembra a posição assumida por Francisco Rodrigues dos Santos na reunião. “Estou contente com o esclarecimento do presidente do partido. Por mim, o assunto está encerrado”, afirmou. “A conclusão do presidente foi declarar uma confiança inabalável do grupo parlamentar no seu todo. Se há alguém que não aceita isso já não é problema meu”, acrescentou. A deputada e ex-vice-presidente do CDS visada por Raul Almeida, que faz parte do grupo Juntos Pelo Futuro, não quis prestar declarações ao PÚBLICO sobre o assunto.

No conselho nacional, e depois da intervenção de Raul Almeida, o líder da bancada parlamentar insurgiu-se contra a posição do membro da direcção - considerando que se tratava de uma “linha vermelha” - e exigiu uma clarificação por parte do líder do CDS, o que aconteceu na intervenção final. Ao Expresso, Francisco Rodrigues dos Santos reiterou “respeito, apreço, lealdade e confiança” ao grupo parlamentar.