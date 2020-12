CDS quer estudo sobre alternativa à reestruturação da TAP

O CDS quer ter acesso ao estudo sobre o plano de liquidação da TAP e enviou esta sexta-feira ao ministro das Infra-estruturas e da Habitação um requerimento a pedir acesso a este documento.

No pedido que seguiu para Pedro Nuno Santos, os centristas explicam que requerem que seja enviado para a Assembleia da República “o estudo referido na conferência de imprensa do plano de reestruturação da TAP, sobre o custo do processo de insolvência da TAP, que sustenta a afirmação do senhor ministro, de que a mesma ‘teria custos descontrolados e imprevisíveis'”.

Este pedido do CDS junta-se a outro feito esta semana no plenário da Assembleia da República: o de pôr o Tribunal de Contas a avaliar a indemnização de 55 milhões de euros que o Estado português pagou a David Neeleman.

A 11 de Dezembro, Pedro Nuno Santos apresentou o plano de recuperação da TAP entregue em Bruxelas que prevê necessidades de financiamento de cerca de 2,1 mil milhões de euros até 2024, das quais cerca de mil milhões de euros já em 2021. Estes valores juntam-se aos 1,2 mil milhões de euros injectados pelo Estado na companhia aérea este ano. Ao todo, até 2024, os cálculos do Governo para salvar a empresa apontam para 3000 milhões de euros.

O Governo tem explicado que a opção por ajudar a TAP resulta não só do impacto negativo da pandemia, mas também da situação financeira em que a empresa se encontrava anteriormente. O plano de reestruturação, que Bruxelas está a analisar, prevê despedimentos e cortes salariais.

Pedro Nuno Santos tem defendido também que a injecção de capital, bem como o reforço da posição do Estado na empresa, não é uma matéria ideológica, até porque se o Estado não o fizesse a empresa fechava.