Tens milhas acumuladas? Podes doá-las e ajudar migrantes a encontrar uma nova casa

A Miles4Migrants aceita doações de milhas, vouchers de viagens ou pontos do cartão de crédito e transforma-os em viagens para migrantes. “Nesta altura em que ficar em casa parece um fardo, devemos lembrar-nos daqueles que desejam ter uma casa onde ficar”, relembram.

Tens milhas, pontos do cartão de crédito ou vouchers de viagens prestes a expirar? Ou que, simplesmente, não tencionas usar? Podes doá-los à Miles4Migrants e ajudar migrantes, refugiados e requerentes de asilo a encontrar uma nova casa.

A organização sem fins lucrativos tem como objectivo recolher milhas aéreas ou dinheiro para comprar voos e ajudar famílias separadas por “conflitos e perseguição” — seja a reunirem-se de novo, ou a encontrar um novo abrigo. E, em época festiva, uma doação pode significar ajudar a proporcionar um Natal melhor: “A nossa casa tem sido um refúgio de um mundo assustador e um local onde fizemos novas memórias com aqueles que amamos. Mas, nesta altura em que ficar em casa parece um fardo, devemos lembrar-nos daqueles que desejam ter uma casa onde ficar”, refere a organização num vídeo criado para uma campanha de Natal.

A Miles4Migrants é parceira de outras organizações que identificam refugiados e requerentes de asilo, e a sua família directa, que têm aprovação legal para viajar, mas não podem pagar um voo. A organização aceita doações, mas avisa que não pode acumular milhas de diversos dadores, tendo um limite mínimo, que deve cobrir o custo de um bilhete. Para doar, basta preencher um pequeno formulário disponível no site da organização. Em alternativa, pode ser doado um voucher, ou dinheiro.

Depois de feita a doação, e assim que haja uma pessoa ou família que precisa das milhas doadas, a Miles4Migrants entra em contacto com o dador, de forma a marcar o voo — que poderá ser marcado por uma das empresas parceiras ou pelo próprio dador. “De qualquer forma, terás ajudado alguém a iniciar o caminho para chegar a uma casa segura!”

A organização trabalha com migrantes de 61 países e já ajudou mais de 3200 pessoas a voar para um país mais seguro — o que corresponde a mais de um milhão de dólares em voos. No Dia Internacional das Migrações — e com o Natal à porta — pode ser uma opção para os que querem ajudar.