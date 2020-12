Portugueses começaram a ouvir música de Natal mais cedo. E a culpa é do coronavírus

Em 2020, os portugueses começaram a ouvir música de Natal 11 dias mais cedo face ao que era habitual. E não estão sozinhos nessa tendência. Os dados do popular serviço de streaming de música Spotify mostram que, em 2020, vários países começaram a ouvir músicas desta época festiva um pouco mais cedo. A “culpa”, sugere a empresa, é da pandemia de covid-19, que fez com que muitos utilizadores procurassem este tipo de música para alegrar o espírito num ano de tantos desafios.

Os dados da plataforma, recolhidos e analisados pelo P3, mostram que, em 2020, dos 45 países em que foi possível identificar pelo menos uma música de Natal nas tabelas diárias de popularidade do Spotify, 37 viram uma música de Natal surgir mais cedo na lista das mais ouvidas, quando comparado com a média dos três anos anteriores. Se considerarmos apenas os 19 países em que esta diferença foge realmente às flutuações anuais, Portugal é o sétimo país em que esta diferença é mais acentuada.

Aumentar

Em 2020, a primeira música de Natal a figurar nesta tabela de popularidade diária do Spotify em Portugal apareceu a 8 de Novembro, quando faltavam 47 dias para o Natal. Nos anos anteriores, a primeira música natalícia entre as mais ouvidas em Portugal tinha surgido a 25 de Novembro em 2017 (a 30 dias para o Natal), a 17 de Novembro em 2018 (38 dias) e a 16 de Novembro em 2019 (39 dias). Os dados parecem indicar que os utilizadores do Spotify viram o seu espírito natalício antecipado cerca de 11 dias face ao que já era habitual nos três anos anteriores. A música, essa, foi sempre a mesma: All I want for Christmas is you, de Mariah Carey.

A liderar a tabela dos países em que o espírito natalício surgiu mais cedo este ano está o Luxemburgo. Entre 2017 e 2019, a primeira música de Natal a figurar no top das 200 músicas mais ouvidas surgia sempre bem perto da data, entre 20 e 24 de Dezembro. Este ano, a primeira música desta época festiva apareceu um mês antes, a 20 de Novembro.

À frente de Portugal na lista dos países que, este ano, sofreram de espírito natalício precoce, estão ainda a Holanda (22 dias mais cedo face ao que era habitual), as Honduras e a Eslováquia (15 dias), Singapura (13 dias) e a Letónia (11 dias).

Os dados analisados pelo P3 estão em linha com o que a própria empresa reconheceu no mês de Novembro, quando anunciou, em comunicado, que, em 2020, a sua playlist de músicas de Natal mais popular, Christmas Hits, foi reproduzida com mais frequência em Setembro e Outubro, quando comparado com os anos anteriores. De acordo com a empresa, “os dados sugerem” que, “num ano de desafios sem precedentes”, os seus utilizadores “procuram conforto na música desta época festiva”.

Há, no entanto, países que não se deixaram contagiar mais cedo pela música de Natal. É o caso da Irlanda e dos Estados Unidos, que, invariavelmente, nos últimos quatro anos, vêem uma música de Natal surgir no top das 200 músicas mais ouvidas no Spotify no dia 1 de Novembro, quando ainda faltam 54 dias para o dia 25 de Dezembro.

Se ignorarmos a diferença face ao que era habitual acontecer em anos anteriores, as Filipinas são o país que mais cedo começa a celebrar o Natal – pelo menos em termos musicais. Os habitantes deste arquipélago no sudeste da Ásia viram a sua primeira música de Natal aparecer na lista das mais ouvidas quando faltavam 116 dias para o Natal. Uma tendência já habitual para este país, que só em 2017 não teve uma música de Natal nesta lista quando ainda faltavam mais de 115 dias para o Natal. Dinamarca, Noruega e Islândia são outros países que gostam de começar a ouvir músicas de Natal mais cedo - quando faltam aproximadamente 60 dias para a data.

Mariah Carey, o verdadeiro tiro de partida natalício

Para fazer esta análise, o P3 recolheu as 200 músicas mais ouvidas nesta plataforma, para todos os dias entre Janeiro de 2017 e 6 de Dezembro de 2020. Como a definição de “música de Natal” é um pouco vaga, e o próprio Spotify não categoriza estas músicas desta forma, o P3 pesquisou nesta base de dados por todas as músicas que contivessem a palavra Natal em todas as línguas dos respectivos países. A isto, somaram-se ainda as palavras usadas nos nomes das 25 músicas de Natal mais ouvidas de sempre na plataforma. Chegámos assim a uma lista de 700 músicas, que, depois de uma verificação manual (e auditiva), sabemos que são músicas dedicadas a esta época festiva e que alguma vez figuraram neste top.

Entre as 700 músicas, All I want for Christmas is you foi a que mais vezes apareceu como a primeira música de Natal a figurar no top diário daquele ano para os vários países analisados. A segunda música que mais vezes surge como “tiro de partida” para a época festiva é Last Christmas, dos Wham!, seguida de Santa tell me, de Ariana Grande. Feliz Navidad, de José Feliciano, é a única no top 10 destas músicas que não é em inglês.