A Câmara do Porto tem 25 bolsas de 15 mil euros para projectos artísticos

O Criatório tem 25 bolsas de 15 mil euros para projectos de criação artística e apoio a espaços de programação. As candidaturas estão abertas até 12 de Janeiro de 2021.

Estão abertas as candidaturas para o Criatório, o programa da Câmara Municipal do Porto que atribui bolsas com o objectivo de “contribuir para a consolidação da actividade de artistas, agentes e espaços culturais”. Para esta edição, está prevista a atribuição de 25 bolsas de 15 mil euros.

À semelhança de anos anteriores, os apoios vão contemplar “projectos que se insiram nas áreas de artes visuais e curadoria, artes performativas, composição, programação e performance musical, e literatura e pensamento crítico”, lê-se no site do município.

O concurso abriu a 16 de Dezembro e termina a 12 de Janeiro de 2021. As candidaturas da modalidade de apoio a projectos de criação artística serão avaliadas por um painel de jurados composto por Luís Fernandes (músico, artista sonoro e programador cultural), Marta Mestre (curadora e investigadora) e Raquel André (performer e encenadora). Na modalidade de apoio a espaços de programação, serão os júris Inês Grosso (curadora), Pedro Quintela (sociólogo, investigador e consultor) e Pedro Rocha (programador e curador de música, arte sonora e performance) a avaliar.

Todas as informações relativas ao projecto, bem como a submissão da candidatura, podem ser encontradas na Pláka, a plataforma de apoio à criação artística, no Porto. O projecto Shuttle, que se destina a apoiar projectos a desenvolver internacionalmente, abre candidaturas a 1 de Janeiro de 2021.