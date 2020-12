A CNE quer um Presidente, mas eu quero uma Presidente

A CNE produziu uma campanha de apelo à participação eleitoral centrada na figura do Presidente macho. Aproveito para fazer uma declaração de interesses: no dia 24 de janeiro, votarei numa presidente, Ana Gomes.

As décimas eleições presidenciais acontecem no dia 24 de janeiro. Portugal nunca teve uma Presidente. Nas nove eleições anteriores, houve 48 candidatos do sexo masculino e três (três!) mulheres. A primeira foi Maria de Lourdes Pintasilgo, logo em 1986. Seguiu-se uma travessia do deserto de 30 anos, até 2016, quando se candidataram duas mulheres: Maria de Belém e Marisa Matias. Nas eleições de janeiro de 2021 há duas candidatas: Marisa Matias e Ana Gomes.