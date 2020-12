O acordo tortográfico agora e sempre

Gostei de ler o texto de Nuno Pacheco na edição de 10 de Dezembro sobre as anomalias geradas pelo Acordo Ortográfico. Infelizmente, ele é uma voz que clama do deserto. Um acordo implica sempre que as partes cumpram o acordado. Ora o Brasil que obrigou os responsáveis portugueses a aprová-lo e a assinarem-no tão servil e vergonhosamente nunca o cumpriu, adiou-o sine die. O mesmo se diga dos restantes países dos PALOP, que nunca o puseram em prática – um procedimento que só os enaltece e glorifica. Só os portugueses se apressaram a fazê-lo desvirtuando a nossa língua que Fernando Pessoa tanto enalteceu e aprimorou, escrevendo: “a minha pátria é a língua portuguesa”, a língua que é uma das características mais importantes que definem uma nação.

Não estou a ver a Inglaterra ou a França a alterarem a sua própria língua. A França até tem uma instituição oficial que vigia pela defesa e pureza da sua língua, e é por isso que há um filtro que traduz para francês todos as palavras inglesas das novas tecnologias. Neste particular, pelo uso e abuso, qualquer dia, acabamos por trocar a nossa língua pelo inglês!

Em que língua está escrita a frase seguinte? Voltou a ser fato que o pato proposto pelo pato era almoçar pato. Ao ver o pato de acordo com o pato proposto pelo pato, descuidei-me de fato e dei cabo do fato.

Artur Gonçalves, Sintra

Covid-19: os familiares também contam

Por cauda da pandemia da covid-19, nos hospitais os familiares dos doentes não covid não podem acompanhar os doentes nas urgências e durante o internamento. Raramente, depois da alta, os médicos de serviço se dignam falar com o marido ou mulher do paciente, explicando a situação clínica a medicação e os cuidados a ter – entregam uma carta quase sempre dada pela enfermagem e mais nada. Quando é necessária uma transferência, o familiar é avisado por SMS que a doente foi transferida para outra instituição sem, muitas vezes, dizerem o nome da mesma. Se em Portugal já funcionavam muito mal as relações públicas dos hospitais, agora com a pandemia bateram literalmente no fundo. Os familiares são quase sempre esquecidos, principalmente nas primeiras horas e dias e são deixados em desespero por falta de comunicação à porta das urgências, à chuva e ao frio, horas sem fim. Um gabinete com as devidas protecções, em relação ao contágio, entre o dentro e o fora do hospital, onde estivesse alguém, de carne e osso (médico ou enfermeiro), que pudesse falar uns minutos, sem pressa, com os familiares, era o mínimo que se exigiria neste contexto sanitário. Perdeu-se ainda mais a noção de humanidade, de conforto moral, de esclarecimento, em favor da eficácia técnica e da desculpa que há coisas mais importantes a fazer do que “aturar” as famílias. Tenho tido conhecimento de algumas situações destas em hospitais centrais deste país e como médico reformado não posso deixar de as censurar.

José Carlos Palha, Gaia

Em tempos de pandemia

Com a clareza e simpatia que lhe são peculiares, a ex-ministra da saúde Belém Roseira veio à televisão dar conta do quanto a Associação Dignitude tem feito a favor dos mais desfavorecidos. Ficámos a saber que são já cerca de vinte mil pessoas que vêem suavizadas as suas dificuldades para enfrentar a grave e ameaçadora epidemia que já causou profundas e sérias alterações na vida de todos nós, sendo certo que não sabemos ainda quando retomaremos a desejada normalidade.

Como era de esperar, questionada pela jornalista, falou também na estratégia que o Ministério da Saúde tem em curso para começar a distribuir e aplicar as tão desejadas vacinas, não se dispensando até de falar de alguns erros já cometidos, que classificou e justificou acontecerem sempre que os problemas são novos e desconhecidos, como é exemplo este insidioso inimigo que semana após semana já ceifou a vida de milhares de portugueses.

Política expediente e avisada, deixou também um recado, muito oportuno sobre a necessidade de melhor, mais explícita e convincente informação por parte da Direcção-Geral da Saúde, que ainda recentemente através do seu subdirector geral, em tom monótono e menos claro como seria desejável, repetiu já conhecidas recomendações sobre comportamentos a assumir em tempos de Natal. Oxalá que todos tenham compreendido e consciencializado o conteúdo da referida mensagem, sem o que, como alguns especialistas e políticos já avisaram, teremos perigado as conquistas entretanto já alcançadas.

Francisco Pavão, Porto