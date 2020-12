Deb Haaland, uma escolha histórica para secretária do Interior dos EUA

Aos 60 anos, Deb Haaland prepara-se para assumir um departamento que vai influenciar a vida de 1,9 milhões de nativos americanos. “Se for escolhida pelo Presidente eleito para secretária do Interior, então terá feito uma excelente escolha”, garante Nancy Pelosi.

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, escolheu a congressista democrata Deb Haaland, do Novo México, para secretária do Interior, a primeira representante dos povos nativos americanos a desempenhar o cargo, numa escolha histórica para um departamento que supervisiona os vastos recursos naturais do país, incluindo as terras indígenas.