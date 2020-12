Covid-19: Suíça retira Portugal da lista de países de risco e dispensa emigrantes de quarentena no regresso

A Suíça retirou Portugal da lista de países de elevado risco de infecção pelo novo coronavírus, anunciou esta sexta-feira, em comunicado, a Embaixada da Suíça em Lisboa.

A partir deste sábado, 19 de Dezembro, as pessoas que regressarem à Suíça vindas de Portugal já não terão que cumprir um período de dez dias de quarentena, isentando assim os emigrantes que pretendem vir passar o Natal e Ano Novo a território português da obrigatoriedade de permanecerem em quarentena no regresso.

No início do mês, a Suíça anunciou que ia colocar Portugal na lista de países de elevado risco. A decisão baseou-se em dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC na sigla em inglês). Porém, mais de 10 mil emigrantes portugueses na Suíça assinaram uma petição para que Portugal fosse retirado desta lista, alegando que os dados estavam desactualizados e diziam respeito a uma altura em que o país estava a sair do pico da pandemia de covid-19 e o número de novos casos era ainda muito elevado.