Covid-19: “Teríamos de atribuir um valor muito baixo às vidas perdidas para dizer que a estratégia sueca foi ‘economicamente lucrativa’”

O professor emérito de Economia Internacional da Universidade de Estocolmo, investigador do Instituto de Investigação de Economia Industrial e membro da Academia Real de Ciências da Suécia é crítico da estratégia da Suécia, mesmo do ponto de vista económico. Lars Calmfors aponta, no entanto, que os programas de apoio a empresas e agregados financiados pelo Governo funcionaram bem. E diz que em décadas de presença em debates públicos difíceis, nunca teve tantas reacções desfavoráveis.