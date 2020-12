Suzuki Swift Sport, um pequeno diabrete

Quando se fala em desportivos, o Suzuki Swift Sport não será o primeiro carro a ser mencionado nem certamente fará parte da lista dos três desejos a ser remetida a um imaginário Pai Natal. Mas talvez devesse – porque, para além de se revelar um pequeno diabrete na estrada, herdeiro de pleno direito do saudoso GTi (MK3) com motor de 100cv, símbolo de uma geração de aceleras, é um dos desportivos mais acessíveis do mercado. A versão ensaiada custa 22.222€, com campanha de financiamento a decorrer, que subtrai três mil euros ao PVP aconselhado, configurando das melhores relações preço/performances do mercado.