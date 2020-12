Recorde de Moukoko não evita derrota do Borussia Dortmund

O minuto 60 do jogo entre o Union Berlin e o Borussia Dortmund ficará para a história da Bundesliga. Foi nesse exacto momento que Youssoufa Moukoko se tornou no mais jovem futebolista a marcar no campeonato alemão, superando uma marca que durava desde Maio. Um golo que não foi suficiente, ainda assim, para evitar a derrota dos visitantes na capital (2-1), na 13.ª jornada da prova.

Aos 16 anos, Moukoko deu mais um passo rumo à afirmação no futebol mundial que muitos lhe auguram. Raphael Guerreiro produziu a assistência e o jovem avançado finalizou, de pé esquerdo, na passada, batendo o recorde que até agora pertencia a Florian Wirtz, que tinha marcado ao Bayern Munique, com a camisola do Bayer Leverkusen, quando tinha 17 anos e 34 dias.

Esta foi, porém, uma das poucas razões para sorrir para os adeptos do Borussia, que vivem dias agitados. Depois do despedimento do treinador, Lucien Favre, na semana passada (na sequência de uma derrota com o Estugarda, por 5-1), foi o adjunto Edin Terzic a orientar a equipa, sem conseguir evitar a quinta derrota da época.

.@Bundesliga_EN | @FCUnion_en 1-1 @BVB | GOLO!



Moukoko até poderia ter marcado antes da hora de jogo, não tivesse acertado no ferro da baliza do Union Berlin em cima do intervalo. Pouco depois, Taiwo Awoniyi aproveitou um pontapé de canto para, de cabeça, colocar os anfitriões em vantagem (57').

A resposta do Dortmund foi quase imediata, mas uma nova bola parada acabaria por entregar o triunfo ao Union. Na sequência de um livre, Marvin Friedrich, também de cabeça, apontou o segundo golo (78'), deixando os berlinenses a um ponto do Borussia, na quinta posição da tabela.