Portimonense e Famalicão empatam na abertura da jornada

O Portimonense e o Famalicão empataram 0-0, em jogo de abertura da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado em Portimão.

As duas equipas procuravam regressar às vitórias no campeonato. O Portimonense perdeu na última ronda com o Vitória de Guimarães, enquanto o Famalicão vinha de um empate frente ao Sporting, mas nenhuma das equipas conseguiu chegar ao golo.

Ainda assim, foram os algarvios que estiveram mais perto de marcar. No primeiro tempo, ameaçaram de cabeça aos 14’ e, depois da meia-hora, assustaram os minhotos numa transição travada pelo guarda-redes Luiz Junior.

No segundo tempo, a tendência manteve-se, com o Portimonense a dispor de um par de boas ocasiões para finalizar. O guardião do Famalicão voltou a exibir-se a bom nível e segurou o empate.

Com este resultado, o Portimonense está no 16.º lugar da I Liga, com oito pontos, enquanto o Famalicão é oitavo, com 11.