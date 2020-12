“Mercado? Isso é com o Hugo Viana, que tem o trabalho difícil”

Paulinho? Matheus Reis? Preparado para a saída de alguém? A tudo isto, Rúben Amorim responde com um “não comento”, pouco ou nada dizendo sobre a estratégia do Sporting na próxima janela de Inverno do mercado de transferências. “Mercado? Não vou confirmar nada. Isso é com o Hugo Viana [director-desportivo dos “leões"], que tem o trabalho difícil”, foi o que disse o treinador dos “leões” nesta sexta-feira em conferência de imprensa.

Sobre entradas, Amorim apenas diz que o Sporting tem uma estratégia e que não irá fazer contratações apenas a pensar no imediato. “Temos uma ideia do plantel que queríamos no início. O nosso plano mudou um pouco porque não estamos nas competições europeias e tivemos de nos adaptar, temos menos jogos e entrou menos dinheiro. Não vem ninguém só porque temos mais jogos e para jogar uns minutos. Se vier alguém, é para o projecto do Sporting. Temos um projecto para três épocas”, garantiu.

E sobre eventuais saídas de alguns jogadores que se têm destacado neste início de época, Amorim diz que não tem garantias sobre se irá manter todos os que tem no plantel: “Isso ultrapassa-me um pouco. Não quero dar essa garantia porque depois dificulto a vida ao clube. Sabemos como é o futebol. Sei que era bom ficar com estes miúdos durante anos. O que temos de fazer é trabalhar para inflaccionar o valor deles, se eles tiverem de sair, e prepará-los para jogar.”

Mercado à parte, o Sporting vai defender neste sábado a liderança do campeonato com a recepção em Alvalade ao Farense a contar para a 10.ª jornada, um jogo que já não se realizava desde 2002. Histórico, ou não, o que Amorim quer do jogo deste sábado é mais uma vitória. “É um jogo histórico do nosso campeonato. O mais importante é vencer. O Farense tem vindo a melhorar muito, fez uma grande exibição na Luz”, analisou o técnico.

Para o confronto com a equipa algarvia, Amorim apenas confirmou a indisponibilidade de Jovane Cabral, revelando que Nuno Mendes, que saiu lesionado do jogo da Taça da Liga com o Mafra, está convocado, mas sem a garantia de regressar à titularidade.

Este será o último jogo dos “leões” antes do Natal e também o último que Amorim terá de seguir a partir da bancada, depois de um castigo que lhe foi aplicado após o jogo em Famalicão. O treinador do Sporting não abre o jogo sobre se se sente um alvo da disciplina do futebol português. “É o que é, também tenho de melhorar, talvez a inexperiência, vou melhorar. Em relação há dualidade de critérios não vou comentar.”