Fórmula 1: Sergio Pérez junta-se a Verstappen na Red Bull. Albon passa a reserva

Após semanas de especulação, está finalmente fechado o alinhamento da Red Bull para a próxima temporada de Fórmula 1. Em 2021, o holandês Max Verstappen terá a companhia de Sergio Pérez, ex-Racing Point. O mexicano ficou sem assento depois de Sebastian Vettel ocupar o lugar da equipa que, em 2021, se vai chamar Aston Martin.

Fora da equação fica Alex Albon. O piloto tailandês, com um desempenho abaixo das expectativas na presente temporada, não conseguiu segurar o lugar tomado a Pierre Gasly em 2019, passando agora para piloto de reserva da Red Bull. Muito recentemente, Sergio Pérez conseguiu a primeira vitória da carreira, no Grande Prémio de Sakhir, no Bahrein, naquela que foi a penúltima corrida da temporada.

A equipa júnior da gigante patrocinada pela bebida energética, a AlphaTauri, não tinha hipótese de voltar a integrar Albon no alinhamento, por ter contratado o piloto japonês Yuki Tsunoda para o lugar deixado vago pelo russo Daniil Kvyat.

Com este anúncio da Red Bull, fica praticamente fechado o alinhamento para a próxima temporada da Fórmula 1, que em 2021 não voltará a incluir prova em Portugal. Apenas falta Lewis Hamilton, campeão do mundo por sete vezes, renovar contrato com a Mercedes. A continuidade do piloto britânico não é sequer alvo de discussão, faltando apenas saber quando será feito o anúncio.

A temporada de 2021 marcará ainda o regresso de Fernando Alonso à competição: o espanhol está de volta à Renault, que se chamará Alpine em 2021, “casa” onde foi bicampeão mundial em 2005 e 2006. Na próxima temporada, a Red Bull tenta uma aproximação à Mercedes, equipa que agarrou o mundial de construtores e os lugares cimeiros na classificação de pilotos. A Ferrari, após uma época desastrosa, tentará voltar às vitórias, com uma equipa formada por Carlos Sainz e Charles Leclerc.