Sendo surdo, como é que Beethoven fazia música?

7 de Maio de 1824. No Burgtheater, em Viena, era apresentada a Nona Sinfonia. O seu compositor, Ludwig van Beethoven, estava sentado no palco. À sua frente, tinha uma estante com a partitura e movia as suas mãos para a orquestra. Contudo, nenhum dos músicos olhava bem para ele, mas sim para o maestro Michael Umlauf, que os dirigia por trás de Beethoven. Quando a sinfonia terminou, conta-se que o compositor teve de ser chamado para se virar para a plateia e conseguir perceber a ovação entusiástica que lhe dirigiam na sala. A surdez de Beethoven já estava num estado avançado e não conseguiu ouvir os aplausos. Tantos anos depois, a curiosidade continua: como é que, sendo surdo, conseguia fazer música? E como funcionava o seu cérebro quando compunha as suas obras?