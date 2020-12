Quando a Escola de Belas-Artes do Porto se tornou também uma galeria

Uma coincidência fortuita da agenda cultural portuense acabou por juntar no calendário Que horas são que horas, mostra que esta quinta-feira abre na Galeria Municipal, e Vistas de Exposição, que desde 26 de Novembro e até ao final de Março de 2021 pode ser visitada na Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto (FBAUP). É uma coincidência feliz, porquanto permite complementar a revisão de um período histórico relevante na cidade no domínio das artes, o início da segunda metade do século XX.