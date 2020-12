Não é certa a data do seu nascimento, mas a data de baptismo foi a 17 de Dezembro, há 250 anos. Neste P24 conversamos com Pedro Boléo sobre Ludwig van Beethoven, destaque do Ípsilon desta sexta-feira.

