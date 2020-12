“Tolerância zero”: Ministério Público pede prisão efectiva para mãe de vítima de mutilação genital

O Ministério Público pediu esta quinta-feira pena de prisão efectiva para a mãe acusada de praticar ou permitir a prática do corte genital da sua filha, que na altura tinha um ano e sete meses. “Há que decretar tolerância zero em relação a isso”, afirmou a procuradora do MP, Carmen Ferreira. Este crime é punível com pena de dois a dez anos de prisão.

Nas alegações finais do julgamento, o primeiro em Portugal por alegada mutilação genital feminina, a procuradora do Ministério Público afirmou ter convicção de que “a arguida teve conhecimento e consentiu” que a prática fosse feita à filha, o que terá ocorrido na Guiné-Bissau, tendo depois feito “tudo para esconder o crime”.

A defesa da arguida argumenta que as queixas da menina ter-se-ão devido a uma assadura ou infecção causada pelas fraldas no tempo quente da Guiné. A família, aliás, diz ver com perplexidade o resultado da perícia – que a procuradora considera “não deixar margem para dúvidas” de ter havido uma mutilação genital de tipo IV – sublinhando que o “fanado” praticado tradicionalmente na Guiné implicaria a remoção de partes dos genitais. “Eu até agora não consigo imaginar isso”, diz a mãe. “Mesmo que isso fosse verdade, eu nunca autorizaria isso.”

O perito do INML que examinou a criança garante que a cicatriz da menina na zona do clítoris foi feita com um objecto cortante. “Para produzir aquela cicatriz, foram certamente dolorosas.” O perito acrescenta ainda que “durante algum tempo terá tido hemorragia que fosse identificável”, conclusão em que a procuradora do Ministério Público se baseia para afirmar que a mãe viu o sangramento e está a escondê-lo.

Não foi possível apurar quem fez o corte que deixou as cicatrizes na menina.

A mutilação genital feminina consiste num corte ou remoção do clítoris e de parte dos lábios genitais por razões não médicas, por norma relacionadas com tradições ou rituais de preparação da mulher para a vida adulta e o casamento. Na Guiné-Bissau, país de origem da família em causa, o ritual é conhecido como “fanado”, sendo praticado por mulheres dedicadas a essa tradição. Entre as comunidades guineenses em Portugal que ainda são afectadas por essa prática, é habitual que as meninas sejam cortadas durante as férias.