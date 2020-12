Grupos prioritários vão receber SMS a perguntar se querem ou não ser vacinados contra covid-19

Portugal vai receber menos um milhão de doses de vacinas no primeiro trimestre de 2021 do que estava previsto. Primeiros a ser vacinados são profissionais de saúde dos centros hospitalares de São João, no Porto, e de Lisboa Central.

As pessoas incluídas nos grupos prioritários para a primeira fase da vacinação contra a covid-19 vão receber um SMS em que se pergunta, primeiro, se estão ou não interessados em ser vacinadas. Se responderem sim, recebem um novo SMS com a data, a hora e o local da inoculação. Mas antes disso, e devido ao número muito limitado de doses (9750) a chegar no lote inicial da primeira vacina a ser aprovada - a da Pfizer-BioNTech -, os primeiros a ser vacinados, já a partir do próximo dia 27, serão 4875 profissionais de saúde dos centros hospitalares de São João (Porto) e de Lisboa Central que trabalham em áreas mais sensíveis. Esta vacinação é quase simbólica e serve para marcar o arranque da mega-operação em Portugal, ao mesmo tempo que nos outros países da União Europeia.

Estas são algumas das novidades da segunda versão do plano nacional de vacinação contra a covid-19 que esta quinta-feira foi apresentado em Lisboa e que permite perceber ainda que Portugal vai ter menos um milhão de doses de vacinas no primeiro trimestre de 2021 do que estava inicialmente previsto. São pouco mais de 2,8 milhões de doses quando se previa que chegassem perto de 4 milhões até Março. Além do corte já anunciado de 20% no fornecimento das vacinas da Pfizer-BioNTech, a Astrazeneca deverá entregar menos cerca de 60% do que estava prometido.

O calendário de vacinação dos primeiros grupos prioritários vai estender-se assim até Abril. Depois dos primeiros profissionais de saúde inoculados ainda este ano, em Janeiro seguem-se mais 21 mil, e começam a ser vacinados também os funcionários e as pessoas residentes em lares ou internadas em unidades de cuidados continuados. Serão 118 mil em janeiro.

Os cidadãos a partir dos 50 anos com doenças de maior risco vão ter que aguardar até meados de Fevereiro, altura em que está prevista a vacinação deste grupo nos centros de saúde.

Na primeira fase, a vacinação dos profissionais e residentes me lares e unidades continuados será feita com equipas móveis que se deslocam aos estabelecimentos ou pelas próprias equipas de enfermagem, se as tiverem. Já a vacinação dos profissionais de saúde será feita pelos serviços de saúde ocupacional das unidades onde trabalham, e através de protocolos com hospitais e centros de saúde no caso dos profissionais das forças de segurança, forças armadas e protecção civil.