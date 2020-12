Covid-19: Casos e internamentos baixam, mas há oito dias que Portugal não tem menos de 80 mortes diárias

Há oito dias que Portugal não tem menos de 80 mortes diárias por covid-19. Este indicador esteve perto de uma centena por três vezes na última semana, quando o país registou 95, 98 e 90 mortes por dia. Nos últimos 30 dias, aliás, contabilizam-se 2521 mortes, cerca de 42% do total de vítimas mortais da pandemia. Apesar de o número diário de infecções estar a diminuir nas últimas semanas (não consecutivamente, porque ainda se registam dias com aumentos), os indicadores das mortes diárias e dos internamentos (quer em enfermaria, quer em cuidados intensivos) demoram mais a descer e têm-se mantido estáveis nas últimas semanas.

Portugal registou mais 87 mortes e 4320 casos de covid-19, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), que dizem respeito à totalidade do dia de quarta. No total, desde Março, o país regista 362.616 casos confirmados e 5902 vítimas mortais.

O número de internados regista a segunda descida em dois dias: há menos 39 doentes hospitalizados (são agora 3142). Por outro lado, há mais oito nas unidades de cuidados intensivos, num total de 494. Este indicador está pelo segundo dia abaixo dos 500, depois de várias semanas consecutivas sem descer de forma significativa.

O boletim dá ainda conta de que há mais 3309 cidadãos recuperados em Portugal, num total de 287.028, e mais 924 casos activos, o que significa que 69.686 portugueses ainda lidam com a doença. Cerca de 76.450 portugueses estão a ser acompanhados pelas autoridades de saúde, mais 2161​ do que nesta quarta-feira.

Grande parte das mortes ocorreu em pessoas acima dos 80 anos (66 vítimas mortais) e entre os 70 e os 79 anos (13 vítimas mortais). Foram registados seis óbitos em pessoas entre os 60 e os 69 anos. Também morreu um homem entre os 50 e os 59 anos. Um homem entre os 40 e os 49 anos também está entre as vítimas mortais.

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 2826 são mulheres e 3076 homens — e, no que diz respeito às infecções, 162.966 são homens e 199.518 mulheres.​ Das 5902 pessoas que morreram até à data com covid-19 em Portugal, 4961 tinham acima de 80 anos, o que corresponde a cerca de 87,8%.

Grande parte dos novos casos e dos óbitos foram registados nas regiões Norte (1992 novos casos, o que corresponde a 33,7%, e 40 mortes) e em Lisboa e Vale do Tejo (1288 novas infecções, cerca de 21,8%, e 28 mortes).

Olhando para a distribuição dos casos por região, o Norte voltou a ter o maior número de casos acumulados: 189.057 e 2799 mortes — é a região com o maior número de vítimas mortais e com mais casos. Lisboa e Vale do Tejo é a segunda: são 117.216 os registos de infecção e 2035 mortes por covid-19.

Já o Centro tem 38.878 infecções (731 nas últimas 24 horas) e 823 mortes (mais 15). O Alentejo totaliza 8411 casos (169 novos) e 156 mortes (mais três). No Algarve, há 6391 casos de infecção (mais 73) e 62 óbitos. A Madeira registou 1154 casos de infecção (35 novos) e sete mortes desde o início da pandemia (uma desde terça-feira). Já os Açores registam 1509 casos (mais 32) e 20 mortes.