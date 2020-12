“A boa notícia é que nada indica que haja transmissão pessoa a pessoa.” As frases do ano covid-19

“A boa notícia é que nada indica que haja transmissão pessoa a pessoa. [Trata-se de um surto] localizado no espaço e no tempo, ligado a uma fonte infecciosa, provavelmente, de origem alimentar.” Graça Freitas, directora-geral da Saúde, sobre os primeiros casos conhecidos do novo coronavírus, em Wuhan, na China (08-01-2020)

“A China tem trabalhado arduamente para conter o coronavírus. Os Estados Unidos apreciam muito os seus esforços e transparência. Tudo vai dar certo. Em meu nome pessoal e em nome do povo americano, quero agradecer ao Presidente Xi!” Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, Twitter (24-01-2020)

“O surto é um demónio. Não permitiremos que este demónio fique escondido.” Xi Jinping, Presidente chinês, Estação pública CCTV (28-01-2020)

“Nas alturas das epidemias, convém socializarmos um bocadinho menos, termos alguma distância social, não nos beijarmos tanto, não nos abraçarmos tanto.” Graça Freitas, TSF/Diário de Notícias (16-02-2020)

“Devemos concentrar-nos na contenção, enquanto fazemos todo o possível para nos prepararmos para uma possível pandemia.” Tedros Adhanom Ghebreyesus, director-geral da Organização Mundial da Saúde (24-02-2020)

“No momento em que o país se prepara, como o resto do mundo, para uma epidemia, aqueles que andaram a atacar sempre os hospitais públicos, e que até defenderam que deviam ser privatizados, esses mesmos não vão exigir nada aos hospitais privados, vão exigir tudo aos hospitais públicos do SNS [Serviço Nacional de Saúde].” Catarina Martins, coordenadora do BE (29-02-2020)

“O SNS continua a ser o porto de abrigo de milhões de portugueses que estão preocupados com esta situação. [É preciso] preparar, planificar, agir e não alimentar o medo e o alarmismo, que não ajudam à resolução do problema.” Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP (03-03-2020)

“Temos artilharia preparada para mitigar danos do coronavírus.” Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Público (05-03-2020)

“O pior que podia acontecer é juntar a uma crise sanitária agora também uma crise económica.” António Costa, primeiro-ministro (10-03-2020)

“Não podemos dispersar-nos atrás de boatos. Acreditem em nós, não temos motivos para não falar verdade.” Marta Temido, ministra da Saúde (11-03-2020)

“Não nos compete andar a procurar diferenças ou críticas relativamente ao Governo [sobre a covid-19]. Não é momento para andar publicamente a aproveitar isso.” Rui Rio, presidente do PSD (12-03-2020)

“Senti por parte de todos os partidos, sem excepção, o empenho de partilharmos em conjunto esta batalha que é de todos. Não há o partido do vírus e do antivírus. Esta é uma luta pela nossa própria sobrevivência.” António Costa (12-03-2020)

“A contenção forçada está a ter um impacto na nossa economia comparável a tempos de guerra.” Mário Centeno, ministro de Estado e das Finanças e presidente do Eurogrupo (16-03-2020)

“A pandemia de covid-19 é a maior crise sanitária global do nosso tempo.” Tedros Adhanom Ghebreyesus (16-03-2020)

“Foi com consternação e pesar que recebi a notícia do falecimento da primeira vítima de covid-19 em Portugal. Este, que é um momento de respeito, deve servir também para reforçarmos a consciência colectiva dos riscos que corremos. Façamos tudo o que depende de nós, enquanto comunidade, para contermos esta pandemia.” António Costa, Twitter (16-03-2020)

“[O momento actual é] crítico, histórico e caótico. Temos todos de ficar em casa e encerrar tudo o que pudermos.” Salvador Malheiro, presidente da Câmara de Ovar, no dia em que foi imposta uma cerca sanitária no concelho (17-03-2020)

“Isto é sério e é preciso que levem isto a sério. Não existe um desafio como este desde a reunificação alemã — não, desde a Segunda Guerra Mundial — que dependa tanto da nossa acção conjunta de solidariedade.” Angela Merkel, chanceler alemã (18-03-2020)

“Este coronavírus representa uma ameaça sem precedentes. Mas também é uma ocasião sem precedentes para nos unirmos contra um inimigo comum, um inimigo da Humanidade.” Tedros Adhanom Ghebreyesus (18-03-2020)

“Gostaria de dizer que com a declaração do estado de emergência, a democracia não será suspensa. Continuaremos com o funcionamento das instituições democráticas, somos uma sociedade aberta, de cidadãos livres que são responsáveis por si e pelos outros.” António Costa (18-03-2020)

“Neste combate, este não é um Governo de um partido adversário, é o Governo de Portugal, que todos temos de ajudar neste momento. (...) Desejo-lhe [António Costa] coragem, nervos de aço e muita sorte, porque a sua sorte é a nossa sorte.” Rui Rio (18-03-2020)

“Nesta guerra, como em todas as guerras, só há um efectivo inimigo, invisível, insidioso e, por isso, perigoso. Que tem vários nomes. Desânimo. Cansaço. Fadiga do tempo que nunca mais chega ao fim. Temos de lutar, todos os dias, contra ele. Contra o desânimo pelo que corre mal ou menos bem. Contra o cansaço de as batalhas serem ainda muitas e parecerem difíceis de ganhar. Contra a fadiga que tolhe a vontade, aumenta as dúvidas, alimenta indignações e revoltas. (...) Nesta guerra, ninguém mente nem vai mentir a ninguém.” Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, em mensagem ao país no dia em que decretou o estado de emergência (18-03-2020)

“Não use máscara, é uma falsa sensação de segurança. [E as máscaras de tecido] nem sequer são impermeáveis. [O essencial da protecção é] o distanciamento social.” Graça Freitas (22-03-2020)

“Um tsunami é um tsunami. E temos um tsunami pela frente. Portanto, não vale a pena estarmos a criar a ilusão às pessoas de que vamos passar este processo sem dor. Vai ter dor. E acho que esta é uma relação de franqueza que temos de ter todos uns com os outros.” António Costa, TVI (23-03-2020)

“Trata-se da crise mais profunda de sempre para a nossa indústria.” Alexandre de Juniac, director-geral da Associação Internacional de Transporte Aéreo (24-03-2020)

“Esse discurso é repugnante no quadro de uma União Europeia. E a expressão é mesmo essa: repugnante.” António Costa, sobre uma declaração do ministro das Finanças holandês pedindo que Espanha fosse investigada por não ter capacidade orçamental para fazer face à pandemia (26-03-2020)

“Eu acho que não vai chegar a esse ponto [situação dos Estados Unidos]. Até porque o brasileiro tem de ser estudado. Ele não pega nada. O sujeito pula num esgoto e sai mergulhando, não acontece nada com ele.” Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil (26-03-2020)

“[A China e os Estados Unidos devem] unir-se contra a pandemia. A China está pronta para continuar a partilhar, sem reservas, informação e experiências com os Estados Unidos.” Xi Jinping, numa mensagem ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (27-03-2020)

“Estamos a enfrentar a pior crise da nossa geração.” Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol (27-03-2020)

“Já está claro que estamos numa recessão igual ou pior que a de 2009.” Kristalina Georgieva, directora-geral do Fundo Monetário Internacional (27-03-2020)

“[A crise da covid-19 atacou o turismo] de uma forma extremamente violenta. [Os números de Março] variam de empresa para empresa [com quedas de] 30, 40 ou 50%. Agora, em Abril e Maio, não variam muito: mais de 90% das empresas têm vendas zero.” Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (30-03-2020)

“Por favor, venham para Nova Iorque ajudar-nos. Agora.” Andrew Cuomo, governador de Nova Iorque, num apelo a voluntários médicos perante um “aterrador” número de mortes provocadas pelo novo coronavírus (30-03-2020)

“Há uma coisa duríssima, mas acho que é preciso dizer aos nossos compatriotas que vivem fora, na França, no Luxemburgo ou na Alemanha. Este ano não venham, fiquem. Além do mais, se vierem, não podem sair de casa. As famílias numerosas vão ter de estar juntas separadas [com cada qual nas suas próprias casas] no período da Páscoa. Este não é ano para fazermos grandes almoços de Páscoa.” António Costa, SIC (01-04-2020)

“Nós, os velhos, vamos ser os primeiros a dar o exemplo. Não saímos de casa, recorremos sistematicamente aos cuidados que nos são indicados e mais, quando chegarmos ao hospital, se for necessário oferecemos o nosso ventilador ao homem que tem mulher e filhos.” Ramalho Eanes, antigo Presidente da República, RTP (01-04-2020)

“Este vai ser porventura o nosso maior desafio dos últimos 45 anos.” Marcelo Rebelo de Sousa (02-04-2020)

“Há cada vez mais pessoas dos grupos etários mais jovens, nas faixas dos 30, 40 ou 50 anos, que estão nos cuidados intensivos e que estão a morrer.” Maria Van Kerkhove, directora do programa de emergências sanitárias da OMS (03-04-2020)

“A banca deve ao país, por causa da circunstância da crise que vivemos há anos, um contributo muito importante. (...) Neste momento, sabendo que a banca está estabilizada, mas que preferiria não ter de enfrentar esta crise tão depressa, de algum modo é uma ocasião de retribuir aos portugueses aquilo que nós fizemos.” Marcelo Rebelo de Sousa (04-04-2020)

“O que sabemos também é que em algumas circunstâncias a utilização de máscaras, se devidamente utilizada e sobretudo, muito importante, devidamente acompanhada por um conjunto de outras medidas, pode ter um efeito protector e um efeito de diminuição [da transmissão do vírus].” Marta Temido, RTP (05-04-2020)

“[A União Europeia está a enfrentar] o maior teste [desde a sua fundação]. A resposta [só poderá passar por] mais Europa, uma Europa mais forte e uma Europa que funcione bem.” Angela Merkel (06-04-2020)

“Há uma diminuição significativa do acesso de pessoas com doenças crónicas aos hospitais, e não é só em Portugal, é algo que está a acontecer noutros países do mundo. (...) Pelo facto de estarmos todos focados neste problema, que é grande, as outras doenças todas não desapareceram.” Fausto Pinto, presidente do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas, Lusa (06-04-2020)

“[A banca assume o] compromisso inequívoco de apoiar a economia portuguesa (...) ciente de que a recuperação do tecido empresarial é essencial para o funcionamento da vida em sociedade e para o futuro e solidez dos próprios bancos, que para além da crise terão que continuar a servir a economia.” Comunicado conjunto do BPI, Caixa Geral de Depósitos, BCP, Novo Banco e Santander (07-04-2020)

“O uso generalizado de máscaras por pessoas saudáveis em ambientes comunitários não é apoiado pelas evidências científicas actuais e acarreta incertezas e riscos críticos.” Documento orientador da OMS (07-04-2020)

“Estamos nisto juntos. Todos em confinamento, com o número de vítimas a aumentar a cada hora, e sem fim à vista. Todos os dias somos recordados de que este vírus é cego. Cego às bandeiras, ao género, à cor ou à classe social. Não há passageiros de primeira classe. Ou afundamo-nos ou nadamos juntos.” Mário Centeno, presidente do Eurogrupo (09-04-2020)

“Temos agido em regime de salvação nacional e é assim que devemos continuar a agir.” António Costa, Lusa (11-04-2020)

“Estou disposta a agir, caso essas restrições [adoptadas devido ao novo coronavírus] excedam o que é permitido. [As medidas adoptadas devem ser] proporcionais, limitadas no tempo e controladas democraticamente.” Ursula von de Leyen, presidente da Comissão Europeia, sobre as leis aprovadas pelo primeiro-ministro húngaro, o ultraconservador Viktor Orbán, que lhe concedem poderes extraordinários e por tempo ilimitado para combater a pandemia, Jornal Bild am Sonntag (12-04-2020)

“Ordeno a suspensão do financiamento para a Organização Mundial da Saúde enquanto estiver a ser conduzido um estudo para examinar o papel da OMS na má gestão e ocultação da disseminação do novo coronavírus.” Donald Trump (14-04-2020)

“O que vimos foram os bancos centrais a providenciar liquidez ampla. Oito biliões de dólares [cerca de 7,3 biliões de euros] de medidas orçamentais. Portanto, a nossa mensagem é: gastem tanto quanto puderem, mas guardem os recibos. Não queremos que a contabilidade e a transparência sejam relegadas nesta crise.” Kristalina Georgieva, directora-geral do FMI (15-04-2020)

“A primeira prioridade foi conter a pandemia sem matar a economia. A nova prioridade que temos agora é a de reanimar a economia sem deixar descontrolar a pandemia.” António Costa, Expresso (18-04-2020)

“A gripe espanhola era um vírus muito mais perigoso, mas viajava de barco — demorou muito mais tempo a transmitir-se. Agora, um vírus viaja mais depressa, está em todo o lado. (...) Este é um vírus relativamente bonzinho.” Maria Manuel Mota, directora do Instituto de Medicina Molecular, Expresso (18-04-2020)

“Não podemos deixar que um vírus mate a Europa e nos arraste consigo. Há que fazer do sobressalto civilizacional que estamos a viver uma oportunidade de renovação do pacto europeu. Quero crer que, como a Fénix, haveremos de renascer.” Jorge Sampaio, antigo Presidente da República, PÚBLICO (18-04-2020)

“Até haver uma vacina, não vamos retomar a vida normal. Mesmo sem estado de emergência, não vamos poder viver como antes.” António Costa (20-04-2020)

“[Estamos a falar de] doze zeros [para o plano de recuperação europeu]. As nossas calculadoras dos telemóveis não dão para introduzir esses números. Só calculadoras científicas conseguem lidar com doze zeros.” Mário Centeno, PÚBLICO (21-04-2020)

“Se tudo se concretizar, será seguramente uma bazuca [os fundos europeus para responder à crise]. Já sabemos que não será uma fisga. Agora estamos a discutir se é uma pressão de ar ou uma bazuca.” António Costa (23-04-2020)

“E daí? Lamento, mas quer que eu faça o quê? Eu sou Messias [de nome], mas não faço milagres. As mortes de hoje, a princípio, foram de pessoas infectadas há duas semanas. É o que eu digo para vocês: o vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente, é a realidade. Nunca ninguém negou que haveria mortes.” Jair Bolsonaro (29-04-2020)

“Não podemos facilitar porque isto tem ondas e pode acontecer uma onda muito pior, porque é aquilo que se diz: basta levantar um bocadinho o pé da mola, a mola volta a disparar.” Fernando Almeida, presidente do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Lusa (02-05-2020)

“Este não é um vírus mansinho, tem muitas complicações.” Rui Sarmento e Castro, director do serviço de infecciologia do Hospital de Santo António, no Porto, Observador (02-05-2020)

“A decisão da Igreja Católica de seguir as indicações das autoridades civis no sentido de suspender as celebrações religiosas comunitárias decorre da responsabilidade de fazer o que está ao seu alcance para não colocar em perigo a saúde pública, cumprindo também deste modo o mandato evangélico do amor ao próximo.” Comunicado do bispo de Leiria-Fátima, António Marto (03-05-2020)

“Existem imensas provas de que foi de lá [de um laboratório na cidade chinesa de Wuhan] que partiu [o novo coronavírus]. A China é conhecida pela sua propensão para infectar o mundo e por utilizar laboratórios que não respeitam as normas.” Mike Pompeo, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos, ABC (03-05-2020)

“É pior que Pearl Harbor. É pior que o World Trade Center. Nunca houve um ataque desta natureza. Nunca deveria ter acontecido.” Donald Trump (06-05-2020)

“Com mais apoio comunitário ou menos apoio comunitário, isto [crise financeira decorrente da pandemia] vai ser pago pelo esforço de todos.” António Costa, Porto Canal (08-05-2020)

“Não temos um estatuto [os artistas], não existimos para a sociedade, e agora com a pandemia isto vem ao de cima. Todas estas pessoas que andavam a pagar a renda com os concertos e o trabalho que faziam, não podem pagar a renda e ir ao supermercado e o Governo não deu uma resposta eficiente.” Luís Varatojo, músico, Lusa (10-05-2020)

“Nós vamos ultrapassar esta pandemia e os efeitos económicos e sociais este ano, no ano que vem, nos anos próximos. E eu cá estarei, e cá estaremos todos, porque isto é um espírito de equipa que se formou e que nada vai quebrar.” Marcelo Rebelo de Sousa, no final de uma visita com o primeiro-ministro à Volkswagen Autoeuropa, em Palmela (13-05-2020)

“O ‘cansaço de estado de emergência’ ameaça os preciosos progressos que conseguimos contra este vírus. Desconfiança nas autoridades e teorias da conspiração estão a alimentar movimentos contra o distanciamento físico e social.” Hans Kluge, director da OMS para a Europa (14-05-2020)

“Pode-se pescar, não se pode caçar, pode-se cortar o cabelo às 10h, não se pode cortar às 08h. Pode-se apanhar sol se se estiver deitado num parque, não se pode apanhar sol na praia. Pode-se apanhar uma onda com prancha de surf, mas se não tiver prancha de surf, não se pode apanhar essa onda. Os últimos dias têm trazido sinais muito preocupantes. Não há bom senso nem clareza naquilo que é transmitido aos portugueses.” João Cotrim de Figueiredo, deputado e líder da Iniciativa Liberal (14-05-2020)

“Com a mesma convicção com que pedi que ficassem em casa, o apelo que eu agora faço é que, com segurança, com cautelas, retomem o processo de ocupação da rua, de regresso à rua, de regresso às lojas, de regresso à restauração, de regresso aos cafés, porque é assim que, colectivamente, vamos poder relançar outra vez a nossa vida no país.” António Costa (16-05-2020)

“A vacina para o novo coronavírus não pode ser um luxo apenas acessível por um número reduzido de pessoas, mas sim um bem comum e universal.” Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia (19-05-2020)

“O coronavírus atingiu-nos como um asteróide, abrindo uma profunda cratera na economia europeia.” Valdis Dombrovskis, vice-presidente executivo da Comissão Europeia (20-05-2020)

“O vírus não é elitista, é democrático. Isso também é uma lição que aprendemos, de pluralismo em solidariedade. Alguns políticos é que ainda não perceberam isso e continuam a fazer conversa de antigamente. Então andamos nós a discutir não sei quantos contaminados, não sei quantos internados, não sei quantos em cuidados intensivos e andam outros a discutir o sexo dos anjos? Há prioridades e depois é que há o sexo dos anjos.” Marcelo Rebelo de Sousa (22-05-2020)

“Certas forças políticas norte-americanas estão a tornar reféns as relações entre a China e os Estados Unidos e a conduzir os nossos dois países à beira de uma nova Guerra Fria.” Wang Yi, ministro das Relações Exteriores da China, Agência AFP (24-05-2020)

“Porque falharam em fazer as reformas necessárias e requeridas, terminamos o nosso relacionamento com a Organização Mundial de Saúde e iremos redireccionar os fundos para outras necessidades urgentes e globais de saúde pública que possam surgir.” Donald Trump (29-05-2020)

“Hoje parece uma conquista se pensarmos nas condições de há alguns meses. Conseguimo-lo com o sacrifício de todos, mas é preciso lembrar que o vírus ainda vive connosco. [Não se pode esquecer] as 33.000 pessoas que morreram e os trabalhadores de saúde que fizeram um esforço incrível.” Francesco Boccia, ministro italiano, no dia em que o país permitiu a livre circulação e reabriu as fronteiras com o resto da União Europeia, depois de três meses (03-06-2020)

“O vírus teve, eu diria, talvez o azar de encontrar pela frente um povo experimentado e um Governo capaz.” António Costa, primeiro-ministro (03-06-2020)

“A China agiu sempre com abertura, transparência e responsabilidade, e informou a comunidade internacional sobre a evolução da epidemia em tempo útil.” Ma Zhaoxu, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da China (07-06-2020)

“Qual será o critério para o Governo permitir ajuntamentos? Funerais, futebol, missas, discotecas, desporto em geral, não! Comícios e manifestações de esquerda, sim! Esperemos que o vírus entenda aquilo que mais ninguém consegue entender.” Rui Rio, Twitter (08-06-2020)

“A grande conclusão é a de enorme fragilidade do nosso mundo, das nossas sociedades, do planeta. Trata-se de um vírus microscópico e esse vírus pôs-nos de joelhos.” António Guterres, secretário-geral da ONU, RTP (08-06-2020)

“A tempestade provocada pela covid-19 obriga-nos a reflectir sobre a situação dos idosos em Portugal e desta Europa. Eles têm sido as principais vítimas da pandemia. [É preciso] rejeitar firmemente a tese de que uma esperança de vida mais breve determina uma diminuição do seu valor intrínseco, a vida é um valor sem variações.” Tolentino Mendonça, cardeal (10-06-2020)

“Portugueses, é justo que nos unamos para homenagear os heróis da saúde em Portugal, todos, sem excepção. E aqui lhes testemunho, convosco e em vosso nome, essa homenagem. E não podendo galardoar simbolicamente todos eles, escolhi os que trataram o primeiro doente com covid-19. O médico que acompanhou, o enfermeiro que cuidou, a técnica de diagnóstico que examinou, a assistente operacional que velou.” Marcelo Rebelo de Sousa, no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em Lisboa (10-06-2020)

“Estão redondamente enganados aqueles que pensam que podem regressar às suas vidas na normalidade anterior. Isso só acontecerá quando uma vacina ou um tratamento eficaz forem descobertos.” Marta Temido, ministra da Saúde (19-06-2020)

“Eis o lado mau: quando se faz este volume de testes, encontramos mais pessoas, mais casos. Então, disse à minha equipa para diminuir o ritmo da despistagem. Eles fazem testes e testes...” Donald Trump (20-06-2020)

“Não podemos passar a vida inteira confinados. E há uma questão fundamental, que é a solidariedade. Aquilo que se dá em termos de ajuda concreta é fundamental para a emergência. A primeira coisa de que as pessoas precisam é de comer.” José Ornelas, bispo de Setúbal e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Lusa (21-06-2020)

“[A pandemia] está a crescer a um ritmo alarmante. Demorou três semanas, no princípio da pandemia, a atingir o primeiro milhão de infectados, mas agora houve mais um milhão de infectados em apenas uma semana.” Tedros Adhanom Ghebreyesus (24-06-2020)

“Um vírus colocou-nos de joelhos e não soubemos combatê-lo de forma eficaz. Agora está a espalhar-se a todas as partes [do mundo]. Não houve controlo, não houve coordenação eficaz entre os Estados-membros [da ONU]. Estamos divididos na luta contra a covid-19.” António Guterres (25-06-2020)

“Se o primeiro-ministro “puxou as orelhas” à ministra da Saúde, teria certamente razão, embora os castigos corporais sejam pouco da nossa forma de trabalhar. Todos começamos a ficar bastante cansados e gostaríamos de poder voltar a página da covid-19. É natural que se perca alguma da tranquilidade e possamos perguntar-nos se as coisas estão a evoluir no melhor sentido.” Marta Temido (26-06-2020)

“No primeiro dia da minha presidência, irei aderir à OMS e reafirmar a nossa liderança global.” Joe Biden, candidato do Partido Democrata à Casa Branca (07-07-2020)

“Durante anos, muitos de nós avisaram que uma pandemia catastrófica de uma doença respiratória era inevitável. Não era uma questão de “se”, mas de “quando”. Mesmo assim, o mundo não estava preparado. Os nossos sistemas não estavam preparados. As nossas comunidades não estavam preparadas. As nossas cadeias de fornecimento entraram em colapso.” Tedros Adhanom Ghebreyesus (09-07-2020)

“Há uma coisa que sabemos: não podemos voltar a repetir o confinamento que tivemos de impor durante o período do estado de emergência e nas semanas seguintes, porque a sociedade, as famílias e as pessoas não suportarão passar de novo pelo mesmo.” António Costa (15-07-2020)

“Conseguimos. A Europa está forte, a Europa está unida. Demonstrámos responsabilidade colectiva e solidariedade e [mostrámos] que acreditamos no nosso futuro comum. [O acordo] é sobre dinheiro, mas também é sobre muito mais que dinheiro. É sobre famílias e trabalhadores, os seus empregos e a sua saúde e bem-estar.” Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, sobre a aprovação de um pacote de 1,82 biliões de euros para a retoma da economia comunitária pós-crise da covid-19 (21-07-2020)

“[O acordo no Conselho Europeu] é uma oportunidade única para modernizar a Europa. A Europa ainda tem coragem e imaginação para pensar grande.” Ursula von der Leyen (21-07-2020)

“O fundo de recuperação [da União Europeia para responder à pandemia] é mais do que uma pipa de massa. É uma orgia financeira.” Durão Barroso, antigo presidente da Comissão Europeia, Observador (06-08-2020)

“Esta manhã foi registada, pela primeira vez no mundo, uma vacina contra o novo coronavírus.” Vladimir Putin, Presidente russo (11-08-2020)

“Tivemos 365 surtos [em lares em Abril] e temos 69 agora. Claramente, temos menos incidência. Temos 3% do total dos lares e temos 0,5% das pessoas internadas em lares que estão afectadas pela doença! A dimensão dos surtos não é demasiado grande em termos de proporção.” Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Expresso (15-08-2020)

“Que triste seria se a vacina da covid-19 desse prioridade aos mais ricos. Que triste seria se fosse propriedade de uma só nação e não de todos.” Papa Francisco (19-08-2020)

“Se a vacina for, de facto, muitíssimo eficaz e o valor acrescentado para a saúde pública for muito grande, pode ser considerada uma metodologia de obrigatoriedade de vacinação.” Graça Freitas (21-08-2020)

“A nossa esperança é acabar com esta pandemia em menos de dois anos.” Tedros Adhanom Ghebreyesus (21-08-2020)

“Estas afirmações, independentemente de serem proferidas de forma pública ou em privado, traduzem um estado de espírito ofensivo para os médicos e um sentimento negativo por uma classe profissional.” Comunicado da Ordem dos Médicos referindo-se a um vídeo que mostra António Costa numa conversa privada com jornalistas alegadamente chamando “cobardes” aos médicos envolvidos no caso do surto de covid-19 em Reguengos de Monsaraz, que matou 18 pessoas, e em que há suspeitas de situações de abandono terapêutico dos idosos infectados (24-08-2020)

“Estou convencido de que, neste momento, não há ninguém no país, um cidadão normal, a começar por mim próprio, que tenha percebido o que se passou, exactamente, em Reguengos de Monsaraz.” Rui Rio (24-08-2020)

“Agradeço ao senhor bastonário [da Ordem dos Médicos] a oportunidade e a franqueza desta conversa. Espero que todos os mal-entendidos estejam esclarecidos. E fico particularmente reconhecido pela forma como aqui testemunhou, de forma inequívoca, o meu apreço e consideração pelos médicos portugueses e pelo trabalho que desenvolvem.” António Costa, primeiro-ministro, após uma reunião com o bastonário da Ordem dos Médicos (25-08-2020)

“Até ao final do ano [o sector] poderá ter uma perda entre os 30 e os 35 milhões de euros. É um valor que não será recuperado. A palavra adequada para isto é catástrofe.” Pedro Sobral, vice-presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, Lusa (25-08-2020)

“Muitos acreditaram que a covid-19 desaparecia se estivéssemos 15 dias em estado de emergência e nos fechássemos em casa, mas já percebemos que não é assim. Esta é uma maratona do ponto de vista sanitário. Mas é também uma maratona dos pontos de vista económico e social.” António Costa (31-08-2020)

“Não devemos voltar a ignorar que vale mesmo a pena apostar em serviços de saúde públicos, de carácter universal, geral e pagos por impostos.” Marta Temido (31-08-2020)

“A morte dos nossos idosos é uma bancarrota moral. Aceitar que a morte dos idosos não é tão importante é a maior baixeza moral.” Tedros Adhanom Ghebreyesus (31-08-2020)

“Como é que se compreende que continuem apenas a fazer-se testes quando há pessoas que acusam positivo. Quando há uma pessoa num lar que acusa positivo, o caminho já está prejudicado, o caminho para uma vaga nesse lar já é muito forte. É isso que não consigo perceber, por que é que não se apreenderam lições da primeira fase e não se retiraram lições para a evolução da situação em Julho e em Agosto, nomeadamente.” Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República (07-09-2020)

“Há um conjunto de medidas que fazem efeito e as máscaras ajudam essas medidas, são um método de barreira que aumenta a protecção. Não são milagrosas, porque se fossem milagrosas era a única medida que nós recomendávamos.” Graça Feitas (11-09-2020)

“A covid-19 não será a última crise da Humanidade e devemos estar preparados para combatermos juntos os eventuais desafios globais. A pandemia lembra-nos que vivemos numa aldeia global interconectada e interdependente.” Xi Jinping (22-09-2020)

“A decisão do Partido Comunista Chinês de ocultar as origens deste vírus, para minimizar o seu perigo e suprimir a cooperação científica, transformou uma epidemia local numa pandemia global. Mais importante, essas decisões custam centenas de milhares de vidas em todo o mundo.” Kelly Craft, embaixadora norte-americana na ONU (24-09-2020)

“Chega! Vocês já criaram problemas suficientes no mundo. Antes de apontar o dedo aos outros, qual é a causa dos sete milhões de casos da doença e de mais de 200.000 mortes nos Estados Unidos?” Zhang Jun, embaixador chinês na ONU (24-09-2020)

“A própria noção de comunidade internacional parece esfarrapada. Nunca mais devemos travar 193 campanhas separadas contra o mesmo inimigo.” Boris Johnson, primeiro-ministro britânico (26-09-2020)

“[Os surtos de covid-19 nos lares são o] grande problema [neste momento]. (...) Mas não podemos condenar os nossos velhos a prisão perpétua.” João Casconcelos Costa, virologista, Lusa (27-09-2020)

“Como membro que sou do último escalão definido pela DGS (80+ anos), tenho consciência de que o surgimento do coronavírus foi o pior que nos poderia ter acontecido, fechando-nos em casa e obrigando-nos a tomar todo o género de cuidados que vão até ao isolamento completo.” Manuel Villaverde Cabral, investigador, fundador do Instituto do Envelhecimento, Lusa (01-10-2020)

“A comunidade internacional falhou. Falhou ao descobrir a pandemia tarde de mais. Falhou ao mudar de posição sobre a pandemia várias vezes. Falhou quando grandes poderes do mundo decidiram actuar sós, sem colaboração, com egoísmo, com isolacionismo, dando mau exemplo àquilo que devia ser o multilateralismo perante um problema comum.” Marcelo Rebelo de Sousa (01-10-2020)

“É preciso repensar o Natal em família, repensa-se o Natal em família. Não pode ser um Natal com 100 pessoas, com 60 pessoas, com 50 pessoas, com 30 pessoas, divide-se o natal pelas várias componentes na família. É preciso que as pessoas percebam que isto é uma tarefa de todos. Essa tarefa significa cada qual por si fazer um esforço.” Marcelo Rebelo de Sousa (09-10-2020)

“A pandemia vai reverter o progresso feito desde os anos 1990 em termos de redução da pobreza mundial e vai aumentar a desigualdade.” Previsões Económicas Mundiais do Fundo Monetário Internacional (13-10-2020)

“São medidas altamente autoritárias [uso de máscara na rua e utilização da app de rastreio de contactos em contexto laboral, escolar, académico e nas Forças Armadas e de segurança]. Isto é um sinal evidente de uma imensa desorientação, não é política baseada na evidência, é política para tentar criar evidência. Isto indigna-me não só pelo lado autoritário, mas também pela estupidez, porque a história ensina-nos que nunca se consegue combater com eficácia uma crise sanitária com medidas repressivas.” Henrique Barros, presidente do Conselho Nacional de Saúde (15-10-2020)

“Não só estamos a ver aumentos no número de casos como aumentos no número de hospitalizações e no número de pessoas que necessitam de cuidados intensivos. Em muitas cidades pela Europa, a capacidade máxima das unidades de cuidados intensivos será atingida nas próximas semanas.” Maria Van Kerkhove, principal responsável técnica da OMS pela resposta à pandemia (23-10-2020)

“A segunda vaga da covid-19 está agora sobre nós. Uma vez mais, toda a Europa é afectada. No espaço de apenas algumas semanas, a situação escalou de preocupante para alarmante. Agora, devemos evitar uma tragédia.” Charles Michel (27-10-2020)

“Estamos numa fase muito avançada para as vacinas, nos chamados ensaios ou testes, e até ao lavar do cesto é vindima. Há notícias encorajadoras. Há algumas vacinas que estão muito perto de uma autorização para utilização de emergência.” Durão Barroso, presidente eleito da Aliança Global para as Vacinas (30-10-2020)

“Acabei de assinar o decreto relativo ao segundo estado de emergência no decurso da pandemia que dura há oito meses e que sabemos poder prolongar-se por alguns mais. (...) Novembro é, pois, mais um teste à nossa contenção, à nossa serenidade, à nossa resistência, que vamos viver solidários e determinados.” Marcelo Rebelo de Sousa (06-11-2020)

“Poupo já as discussões: a culpa é toda minha porque seguramente foi o mensageiro que transmitiu mal a mensagem e, portanto, nada como corrigir a mensagem. É mesmo para as pessoas ficarem em casa, as excepções são mesmo eliminadas e sobretudo todas aquelas que geraram tentativas ou oportunidades de interpretação defeituosa daquilo que foi uma medida que, com equilíbrio e com bom senso, procuramos encontrar.” António Costa (12-11-2020)

“Para que os nossos avós cheguem ao próximo natal, se calhar, é necessário que neste Natal não estejamos juntos.” José Ornelas Carvalho, presidente da Conferência Episcopal (14-11-2020)

“Perdemos 4,1 milhões de contratos temporários e isto mostra inclusive quem são as primeiras vítimas desta crise: são os jovens, que estão precisamente com contratos temporários.” Nicolas Schmit, comissário europeu do Emprego (18-11-2020)

“Eu nem sequer invoco a lei, nem sequer invoco a Constituição da República, que proíbe qualquer proibição de realização de acontecimentos como este, que é o congresso do Partido Comunista Português, e o que me arrepia é que eu era dirigente sindical antes do 25 de Abril e aí não só anunciavam, praticavam a proibição de assembleias gerais, de grandes reuniões perfeitamente democráticas. Eu não gostaria de voltar a esse tempo.” Jerónimo de Sousa (20-11-2020)

“Há mais do que tempo para se ajuizar de actos e autores, para demarcar campos e para apurar e julgar responsáveis. Não faltarão eleições para isso. Este tempo ainda é outro: o tempo de convergir no possível, mesmo discordando” Marcelo Rebelo de Sousa (20-11-2020)

“Infelizmente, e eu percebo porque isto é a notícia do dia, nós perdemos todos os dias, horas e litros de tinta a escrever sobre covid. No entanto, esquecemo-nos que no nosso país até agora já morreram cerca de 12 mil pessoas com doenças cardiovasculares, 11 mil pessoas com AVC e não sei quantos milhares com cancro.” Fátima Pinto, directora do Serviço de Cardiologia Pediátrica do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, Lusa (21-11-2020)

“Não vamos ter um Natal igual aos outros.” Marta Temido, ministra da Saúde (25-11-2020)

“Não é admissível desistir de proteger a vida em função da idade. As vidas não têm prazo de validade. Há critérios técnicos que nunca poderão ser aceites pelos responsáveis políticos.” António Costa, sobre a possibilidade de todos os maiores de 75 anos sem comorbilidades ficarem de fora do acesso prioritário à vacina contra o novo coronavírus, Lusa (27-11-2020)

“Peço que organizem o trabalho para que, no final da próxima semana, comecemos a vacinação em larga escala. A indústria e as infra-estruturas estão prontas.” Vladimir Putin (02-12-2020)

“Há agora uma luz ao fundo do túnel, mas o túnel é ainda muito comprido e bastante penoso. Portugal irá adquirir 22 milhões de vacinas, mas essa quantidade de vacinas não chega automaticamente no primeiro dia. Vão chegando escalonadamente e gradualmente ao longo de todo o ano de 2021.” António Costa (03-12-2020)

“No primeiro dia da presidência vou pedir às pessoas para cumprirem 100 dias com máscara. São apenas 100 dias, não é para sempre. Creio que vão notar-se reduções significativas em relação ao vírus.” Joe Biden, Presidente eleito dos Estados Unidos (04-12-2020)

“Partilhemos os afectos, a amizade, mas não partilhemos o vírus, esse não pode ser a nossa prenda de Natal.” António Costa (05-12-2020)

“É o melhor presente antecipado de aniversário que podia desejar, porque significa que finalmente vou passar tempo com a minha família e amigos no ano novo, depois de ter estado sozinha na maior parte deste ano.” Margaret Keenan, de 90 anos, primeira pessoa do Reino Unido a receber a vacina contra a covid-19, The Guardian (08-12-2020)