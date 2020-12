Rio arruma a questão: Santana não será candidato a nenhuma câmara pelo PSD

O jantar que juntou o presidente do PSD, Rui Rio, e o antigo líder do partido, Pedro Santana Lopes, nesta quarta-feira, em Lisboa, decorreu no quadro de uma estratégia de aproximação entre os dois sociais-democratas e pode também ter servido para dar um sinal para o centro-direita. “Rui Rio pode querer estar a reagrupar as pessoas à direita do PSD”, disse ao PÚBLICO fonte do partido.