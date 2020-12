Resultado do teste de António Costa à covid-19 foi negativo

Primeiro-ministro foi testado depois de Emmanuel Macron, com quem almoçou na quarta-feira, informou estar infectado com o SARS-CoV-2.

O gabinete do primeiro-ministro emitiu um comunicado para revelar que o resultado do teste que António Costa fez à covid-19, nesta quinta-feira de manhã, foi negativo. “O primeiro-ministro testou negativo para a covid-19 no teste que efectuou hoje de manhã, já previamente agendado no âmbito da preparação para a deslocação às Forças Nacionais Destacadas (FND) na República Centro-Africana e Mali e visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e Guiné- Bissau, previstas para os dias 18 a 20 de Dezembro”, lê-se na nota oficial.

O chefe do Governo mantém, no entanto, “o isolamento profiláctico preventivo, aguardando que a autoridade de saúde defina o confinamento resultante do contacto de risco, na sequência da reunião de trabalho presencial que teve ontem com o Presidente francês Emmanuel Macron”.

O gabinete do primeiro-ministro informa ainda que Costa vai manter toda a actividade executiva e a agenda de trabalho não presencial. Hoje mesmo presidiu por videoconferência à reunião sobre o Plano Nacional de Vacinação de combate à covid-19 e está no momento a comandar, também por videoconferência, a reunião de Conselho de Ministros para aprovar as regras no novo estado de emergência.

Quanto à deslocação a São Tomé e Príncipe, à República Centro-Africana e à Guiné-Bissau, o primeiro-ministro decidiu cancelá-la.

Cinco líderes europeus confinados

Além de António Costa, pelo menos outros quatro líderes da União Europeia entraram em quarentena por terem estado reunidos com o Presidente francês. O belga Alexander de Croo, o espanhol Pedro Sánchez, o luxemburguês, Xavier Bettel, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, isolaram-se voluntariamente, por precaução. Todos estiveram juntos no Conselho Europeu de 10 e 11 deste mês, em Bruxelas. Sánchez e De Croo voltaram encontrar-se com Macron na segunda-feira e Costa na quarta.

Em virtude da confirmação do teste positivo do Presidente francês @EmmanuelMacron, com quem estive ontem no Palácio do Eliseu, estou em isolamento profilático preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde. pic.twitter.com/V0D4mHsr8S — António Costa (@antoniocostapm) December 17, 2020

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a chanceler alemã, Angela Merkel, já foram testadas e apresentaram resultados negativos à covid. O mesmo aconteceu com o chefe do Governo espanhol que irá permanecer em isolamento até pelo menos 24, apesar de não apresentar quaisquer sintomas de doença (tal como António Costa).

Fonte europeia explicou que, segundo o Palácio do Eliseu, sede da Presidência francesa, Macron deve ter sido contagiado entre a noite de segunda-feira e o dia seguinte. com Lusa