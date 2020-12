Covid-19: Governo recua e corta com celebrações do Ano Novo. Natal mantém medidas mais leves

Mantêm-se as medidas no Natal, apertam as regras no Ano Novo. António Costa anunciou esta quinta-feira que irá apertar com as regras em relação ao Ano Novo para evitar que “o risco acrescido que inevitavelmente os encontros de Natal constituirão se multipliquem num crescimento exponencial no início do ano”.

A decisão foi tomada em Conselho de Ministros, esta tarde, e reduzirá a liberdade de circulação entre concelhos a partir das 23 horas de 31 de Dezembro e a partir das 13 horas no dia 1, 2 e 3 de Janeiro. Esta medida será aplicada em todos os concelhos, sem distinção entre os vários níveis de risco dos municípios.

O primeiro-ministro falou ao país isolado depois de ter estado em contacto com o Presidente francês, que esta quinta-feira anunciou estar infectado com covid-19. António Costa vincou que os festejos de Natal têm de acontecer “com o máximo cuidado”, estando à mesa “o mínimo de tempo possível”, passando o resto do tempo de máscara. “Cada um de nós é um risco e o risco é tanto maior, quantos mais formos”, sublinhou.

Numa curta comunicação ao país, o primeiro-ministro justifica que será dada prioridade à celebração do Natal, mas que as restrições do Ano Novo serão “necessárias”. Apesar de não anunciar mais restrições para o Natal, António Costa apelou às famílias que se reorganizem de forma a minimizar os contágios.

A decisão de manter as medidas já anunciadas, que contemplava mais leves para o Natal e mais duras para o Ano Novo nos concelhos em risco muito elevado e em risco extremo, era dada como provável ao PÚBLICO por um membro do Governo, mas a decisão final iria sempre ser tomada na reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira, assim como a aprovação do decreto de execução do estado de emergência.

O pedido de autorização da renovação do estado de emergência, entre 24 de Dezembro e 7 de Janeiro de 2021, foi aprovado esta quinta-feira com os votos a favor do PS, PSD e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Votaram contra o PCP, o PEV, o Chega, a Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira. Já o BE, PAN e o CDS abstiveram-se. A votação foi idêntica à da renovação anterior, que decorreu a 20 de Novembro, à excepção da deputada Joacine Katar Moreira, que mudou da abstenção para o voto contra.

É a sétima declaração do estado de emergência desde 19 de Março e tem prevista, pela primeira vez, o crime de desobediência no texto. O Presidente da República corrigiu, assim, uma lacuna que vinha a tornar-se flagrante no quadro legal desta excepção constitucional: a partir de agora, quem não cumprir as regras estabelecidas vai incorrer em crime de desobediência.