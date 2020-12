Macron diagnosticado com covid-19. Esteve com Costa na quarta-feira

O Presidente francês, Emmanuel Macron, foi diagnosticado com infecção pelo novo coronavírus, confirmou esta quinta-feira o Palácio do Eliseu.

Macron reuniu-se esta quarta-feira com o primeiro-ministro português, António Costa, que viajou para Paris para um almoço de trabalho com o Presidente francês. O encontro ocorreu no Palácio do Eliseu e o principal tema em cima da mesa foi a preparação da presidência portuguesa da União Europeia.

“O Presidente da República foi diagnosticado positivo para a covid-19 hoje”, revelou o gabinete de Macron em comunicado. “Este diagnóstico foi feito após um teste de PCR realizado no início dos primeiros sintomas”, acrescentou.

A presidência disse ainda que Macron irá estar em isolamento durante os próximos sete dias, mas “continuará a trabalhar e a assegurar as suas actividades à distância”.

António Costa faz teste à covid-19

Depois de receber a informação de que o presidente francês, com quem almoçou na quarta-feira em Paris, teve um resultado positivo no teste ao SARS-Cov-2, o primeiro-ministro, António Costa, decidiu antecipar, por umas horas, o teste que já tinha previsto fazer hoje à tarde para poder viajar para São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.

Por enquanto, António Costa está na residência oficial de São Bento, resguardado, e deverá participar por videoconferência na reunião de trabalho sobre o plano de vacinação contra a covid-19, no final da qual haverá um briefing a cargo da ministra da Saúde, Marta Temido.

Ainda para esta quinta-feira à tarde, está agendado um Conselho de Ministros para aprovar o novo decreto do estado de emergência que vigorará até 7 de Janeiro.

Só depois de fazer o teste e responder ao inquérito epidemiológico é que o primeiro-ministro receberá orientações da parte das autoridades de saúde sobre o que fazer, incluindo se deve ficar em isolamento profiláctico e durante quanto tempo, se pode viajar ou se terá de repetir o teste (e quando). António Costa não apresenta qualquer sintoma da doença.

Jean Castex e Pedro Sánchez em isolamento

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, também irá cumprir um período de isolamento, anunciou esta quinta-feira o líder do Senado, Gérard Larcher, na abertura de uma sessão durante a qual estava previsto o chefe de Estado apresentar o plano de vacinação contra a covid-19 em França, avança o Le Monde.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, também suspendeu todas as suas actividades e irá cumprir quarentena até dia 24 de Dezembro após ter almoçado com Macron na segunda-feira, de acordo com o jornal El País.

No início desta semana, a comitiva de Emmanuel Macron garantiu ao diário Le Figaro que o Presidente já tinha sido testado várias vezes à covid-19 desde o início da pandemia e que a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, já tinha estado também em quarentena após ter estado em contacto com um infectado, embora, na altura, Brigitte não tenha testado positivo.