Podcast Repórter 360: de noite começa o dia

A cidade não pode parar. A polícia tem de estar na rua, os hospitais têm de ter médicos e enfermeiros, os transportes têm de funcionar. Há a limpeza das ruas para fazer, o pão tem de ir ao forno para chegar ao nosso pequeno-almoço.

Os trabalhos nocturnos representam uma grande fatia do trabalho em Portugal e estão geralmente associados a uma maior compensação ao final do mês. No entanto, o horário desfasado tem várias implicações na vida de quem trabalha neste regime.

Neste episódio do programa produzido pela ESCS FM (rádio da Escola Superior da Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, Ana Narciso e João Pedro Morais procuram mostrar o impacto do trabalho por turnos na vida do indivíduo e da família em seu redor.

