Partilha as tuas memórias de 2020 e entra no nosso “filme” do ano

2020: antes de acabar com ele, vamos lembrá-lo mais uma vez? Envia-nos uma fotografia, um desenho ou um vídeo curto. Partilha connosco as tuas memórias até 27 de Dezembro. Com elas faremos o vídeo do ano.

Já estamos todos de olhos postos no 31 de Dezembro para ver se, à última badalada de 2020, encerramos o capítulo das nossas vidas que muitos já vêem como uma maldição. Mas antes que este ano acabe – até porque por mais que digamos que este é o ano “que vamos querer esquecer”, sabemos que vai ser ao contrário –, que tal fixarmos o que de mais importante 2020 teve para cada um de nós, no quadro de um quotidiano como não há memória?

Aquilo que queremos ter no final é um “filme” desta pandemia, não pelos olhares dos nossos repórteres, mas pelos dos nossos leitores. Do silêncio das ruas à epidemia do pão feito em casa, das selfies com máscaras aos convívios à distância, qual é aquele momento que queres partilhar do teu filme pessoal e que mais bem representa o que cada um de nós viveu?

Pode ser um desenho, uma fotografia (formato .jpeg) ou um pequeno vídeo – com a duração máxima de 12 segundos. Envia-nos também o teu nome, a cidade onde vives (ou viveste durante o período de confinamento) e uma curta explicação para a tua escolha.

Vamos partilhar memórias para podermos ver com outro olhar esta coisa maior de que cada um de nós fez parte? Envia o teu momento para [email protected] até 27 de Dezembro.