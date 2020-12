“Diversos casos” de covid-19 levam à suspensão de aulas presenciais na Universidade de Évora

As férias de Natal começavam na próxima segunda-feira mas “diversos casos” de infecção por covid-19 levaram à suspensão das aulas mais cedo. A partir desta quinta-feira, 17 de Dezembro, deixam de haver aulas presenciais na Universidade de Évora, “a fim de evitar uma disseminação acelerada”.

A Universidade de Évora (UÉ) suspendeu as aulas presenciais na academia, a partir desta quinta-feira, por terem sido reportados “diversos casos” de alunos e professores com resultados positivos para a covid-19.

A suspensão das actividades lectivas presenciais, entre 17 de Dezembro e o início das férias de Natal, agendado para a próxima segunda-feira, foi decidida esta quinta-feira pela reitora da UÉ, Ana Costa Freitas, revelou a instituição de ensino superior, em comunicado enviado à agência Lusa.

“Nesta última semana, têm sido reportados diversos casos de estudantes e docentes com resultados positivos para o SARS-CoV-2”, comunicou a reitora numa informação interna. Segundo a UÉ, a suspensão das aulas é “uma medida adicional a fim de evitar um maior número de casos”.

Fonte da UÉ disse à Lusa que o número de casos existentes na universidade de infecção pelo novo coronavírus só vai ser divulgado na sexta-feira, 18 de Dezembro, quando for conhecido o relatório epidemiológico desta semana na instituição.

Na comunicação interna da reitora, à qual a Lusa teve acesso, Ana Costa Freitas indicou que, “a fim de evitar uma disseminação acelerada/descontrolada” dos casos de infectados com o SARS-CoV-2, o “que ninguém pretende”, as aulas vão ser leccionadas, até às férias de Natal, através da Internet, com recurso à plataforma Zoom.

As aulas que não puderem ser ministradas online “deverão ser repostas, oportunamente, em data e horário a combinar entre estudantes e docentes”, alertou ainda Ana Costa Freitas. “Os directores das escolas deverão reportar estas alterações assim que possível”, disse ainda a reitora.

O anterior relatório epidemiológico na universidade, referente à semana passada, deu conta de oito novos casos de infecção pelo SARS-CoV-2, mas não é indicado o total acumulado, segundo disse à Lusa fonte da academia.