Wuhan volta a sair à noite: o primeiro epicentro da pandemia reaprende a divertir-se

Há meio ano sem novos casos de infecção pelo novo coronavírus, a noite em Wuhan está de volta com toda a força. Aparentemente, o primeiro epicentro da pandemia já recuperou a normalidade do dia-a-dia e a diversão nocturna não é excepção, com muitos a aproveitarem para compensar os meses de confinamento e distanciamento social.

As imagens que chegam da capital da província chinesa de Hubei mostram cenários inimagináveis actualmente para a esmagadora maioria das cidades do resto do mundo, numa altura em que a pandemia já infectou perto de 75 milhões de pessoas e matou 1,6 milhões. Sem novos casos desde 10 de Maio, a população de Wuhan já sai à rua, sem máscara e em grupo, para encher restaurantes, bares e discotecas.

Depois de passar pela primeira vaga da epidemia em Wuhan e ver agora esta libertação, sinto que estou a viver uma segunda vida", diz à Reuters Zhang Qiong, de 29 anos, enquanto limpa da cara pedaços do seu bolo de aniversário que a atingiram durante uma guerra de comida com os amigos.

O renascer da economia nocturna, muito atingida pelas medidas restritivas de combate ao SARS-CoV-2, oferece um vislumbre do que era (e é) a vida numa sociedade sem o vírus – a realidade que o resto do mundo espera conseguir emular em 2021 com o desenrolar dos planos de vacinação.